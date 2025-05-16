Cepa AVM'lerinin kurucusuydu! Ünlü iş insanı İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti

Ünlü iş insanlarından olan İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti. Ankara'da bulunan Cepa Alışveriş Merkezi'nin kurucusu ve onursal başkanı olan Celebcioğlu 86 yaşındaydı.

İSMET CELEBCİOĞLU CEPA AVM'Yİ KURMUŞTU

Cebelcioğlu, Ankara'daki CEPA AVM'yi 2007 yılında inşa ettirmiş ve iş dünyasında tanıdık bir sima haline gelmişti. Yaptığı bağışlarla bilinen Celebcioğlu'nun vefatı, iş dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

CENAZESİ BUGÜN DÜZENLENECEK

İsmet Celebcioğlu’nun cenazesi bugün Ankara Ahmet Hamsi Akseki Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.