FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Cepa AVM'lerinin kurucusuydu! Ünlü iş insanı İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti. Celebcioğlu, Ankara'nın en meşhur AVM'lerinden olan Cepa'nın kurucusu ve onursal başkanıydı.

Cepa AVM'lerinin kurucusuydu! Ünlü iş insanı İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti
Devrim Karadağ

Ünlü iş insanlarından olan İsmet Celebcioğlu hayatını kaybetti. Ankara'da bulunan Cepa Alışveriş Merkezi'nin kurucusu ve onursal başkanı olan Celebcioğlu 86 yaşındaydı.

İSMET CELEBCİOĞLU CEPA AVM'Yİ KURMUŞTU

Cebelcioğlu, Ankara'daki CEPA AVM'yi 2007 yılında inşa ettirmiş ve iş dünyasında tanıdık bir sima haline gelmişti. Yaptığı bağışlarla bilinen Celebcioğlu'nun vefatı, iş dünyasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

HGHFH

CENAZESİ BUGÜN DÜZENLENECEK

İsmet Celebcioğlu’nun cenazesi bugün Ankara Ahmet Hamsi Akseki Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

GDFGD

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıl sonu enflasyon ve döviz tahminleri yükseldi...Yıl sonu enflasyon ve döviz tahminleri yükseldi...
Özelleştirme İdaresi 3 ildeki taşınmazların satışını onayladıÖzelleştirme İdaresi 3 ildeki taşınmazların satışını onayladı

Anahtar Kelimeler:
AVM iş insanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlber Ortaylı'yı kızdıran protesto: "Sus bakalım! Türkçeni anlamıyorum"

İlber Ortaylı'yı kızdıran protesto: "Sus bakalım! Türkçeni anlamıyorum"

Taraftarı heyecanlandıran haber! Anlaşma sağlandı, imzalar gece yarısı atıldı

Taraftarı heyecanlandıran haber! Anlaşma sağlandı, imzalar gece yarısı atıldı

Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Doktor maaşıyla yapılan hesap bile tutmadı…

Fiyatlar çok yüksek ama talep de var!

Fiyatlar çok yüksek ama talep de var!

112 aramalarında yeni dönem: Artık 15 bin TL cezası var

112 aramalarında yeni dönem: Artık 15 bin TL cezası var

Canlı yayında satışa çıkıyor, kayıt olmak da zorunlu

Canlı yayında satışa çıkıyor, kayıt olmak da zorunlu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.