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Çerkezköy-Kapıkule demiryolu hattı bugün hizmete giriyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Çerkezköy-Kapıkule demiryolu hattı bugün törenle açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacağını duyurdu.

Çerkezköy-Kapıkule demiryolu hattı bugün hizmete giriyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı’nın bugün gerçekleştirilecek açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının başında İstanbul’un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı olarak kurtarılan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

"HALKALI KAPIKULE HATTINI DAHA GÜÇLÜ BİR KORİDORLA TAÇLANDIRACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, hattın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılacağını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’nin Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlandığı ve Orta Koridor’un batı ucunu güçlendiren bir stratejik eserimizi daha milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşayacağız. Asya ile Avrupa arasındaki yükün ve yolcunun buluştuğu Orta Koridor’un Avrupa'daki ucu Halkalı Kapıkule Hattını; sınır ötesi bağlantıyı kesintisiz, hızlı ve yüksek standartlı bir lojistik akışa kavuşturacak daha güçlü bir koridorla taçlandıracağız.”

Çerkezköy-Kapıkule demiryolu hattı bugün hizmete giriyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak 1

Bugünün dünyasında ulaşımın sadece bir noktadan diğerine varmak olmadığını belirten Bakan Uraloğlu, “Yükün, yolcunun ve zamanın en verimli şekilde yönetilmesi anlamına geliyor. Küresel ticaret hatlarını yeniden şekillendiren bu dönemde demiryolu, mesafeleri kısaltmanın ötesinde sanayi bölgelerini pazarlara bağlayan, sınır geçişlerini hızlandıran ve ülkelerin lojistik rekabet gücünü belirleyen stratejik bir altyapı hâline geldi” açıklamasında bulundu.

Çerkezköy-Kapıkule demiryolu hattı bugün hizmete giriyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak 2

Bakan Uraloğlu, özellikle Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin yoğunlaştığı bu çağda, kesintisiz, elektrikli ve yüksek kapasiteli demiryolu koridorlarının işlevinin ve değerinin her geçen gün arttığını ifade etti. Uraloğlu, “Çerkezköy-Kapıkule Hattı da bu ihtiyacın, uluslararası yük taşımacılığında sınır geçiş kapasitemizi artıran somut karşılığı olmuştur. Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu trafiğinin ülkemiz üzerinden daha yüksek kapasiteli, hızlı ve düzenli akması bakımından bu hat hem yurt içi sanayimiz hem de uluslararası transit lojistik açısından önemli bir eşiktir” diye konuştu.

ORTA KORİDOR’UN AVRUPA’YA AÇILAN EN KRİTİK YAPISI

Bakan Uraloğlu, özellikle ulaştırma alanında yapılan büyük projelerin, sadece mesafeleri kısaltmadığını, ülkelerin kaderini, bölgelerin geleceğini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattının en uzun kesimi olan 153 kilometrelik uzunluğuyla Çerkezköy-Kapıkule Hattı da tam olarak bu projelerden biridir. Bu hattımız, Türkiye’yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridorun Avrupa’ya açılan en kritik yapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan ve Marmaray ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine, Basra Körfezindeki Fav Limanı’ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu’nun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu proje, uluslararası Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarını Türkiye ekseninde buluşturarak ülkemizi küresel lojistiğin merkez ülkesi kılacak somut eserlerden biridir.”

Çerkezköy-Kapıkule demiryolu hattı bugün hizmete giriyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak 3

“TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ VE EDİRNE DE HIZLI TREN KONFORUNA KAVUŞUYOR”

Bakan Uraloğlu, “Hizmete alacağımız bu hatla yalnızca bir koridoru değil, üç ili daha hızlı trenle buluşturuyoruz. Artık, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne de hızlı tren konforuna kavuşuyor. Böylece hızlı trenin doğrudan ulaştığı il sayımız da 11’den 14’e çıkıyor. Sıfırdan inşa ettiğimiz 2.251 kilometrelik hızlı tren ağımız da 353 kilometrelik ray serimiyle 2.604 kilometreye ulaşıyor. Trakya, artık Anadolu’nun hızlı tren haritasının Avrupa’ya açılan son halkası değil; o haritanın bizzat parçası oluyor” dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan Abdulkadir Uraloğlu
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