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Çeşme'de konut ve arsa fiyatları 2,5 katı arttı

23.05.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in bazı ilçelerindeki imarlı arsaların, deprem ve pandemi nedeniyle son 1 yılda çok değer kazandığını söyleyen İzmir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, "İnsanlar maskelerden kurtulmak istiyor. Bu nedenle şehir merkezinden uzak bölgeler talep görmeye başladı. Hal böyle olunca fiyatlar yükseldi. Çeşme'de ihaleye açılan arsaların fiyatları daha önce 2 milyondan başlarken bugün 5 -5,5 milyon TL'den satılır hale geldi" dedi.

Çeşme'de konut ve arsa fiyatları 2,5 katı arttı

İzmir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan yıkıcı deprem sonrası halkın müstakil bahçeli konutlar ile imarlı arsalara yöneliminin arttığını belirtti. Pandeminin de etkisiyle şehir merkezinden, yazlık yerlere ve doğa içinde yaşama yönelindiğini dile getiren Güleroğlu, Urla, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Foça, Bergama ve Aliağa'nın yanı sıra Kemalpaşa, Torbalı, Ayrancılar ve Bayındır'ın da daha fazla tercih edilir hale geldiğini anlattı. Pandemi koşulları nedeniyle toplumun rahat yaşamı özlediğini kaydeden Güleroğlu, "İnsanlar yaş aldıkça biraz daha rahat yaşamı seçiyor. Hepimiz maskelerden kurtulmak istiyor, ufak evlerin içinde sıkışıp kalmak istemiyoruz. Bu nedenle şehir merkezinden uzak bölgeler talep görmeye başladı. Hal böyle olunca fiyatlar yükseldi" diye konuştu.

"FİYATLAR YÜZDE 70-110 CİVARINDA ARTTI"

Konut kredisinin düşmesinin de fiyatların yükselişine etki ettiğini kaydeden Güleroğlu, artışların bazı yerlerde yüzde 70-100'ler düzeyine, bazı yerlerde ise 2-3 katına ulaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Geçen haziran ayında yeni konutlar için 0.64, ikinci el konutlar için ise 0.74 oranında kredi verilmişti. Yani faiz oranları 1.50'lerden bir anda yarı yarıya düşmüştü. Yatırımcı 4 bin TL ödeyecekken, 2 bin TL taksit ödemeye başladı. İnsanlar gayrimenkul almaya ve yatırım yapmaya yöneldiler. Bu sefer de fiyatlar arttı. Bizim hesabımıza göre geçen yıldan bu yana fiyatlar yüzde 70-110 civarında arttı. Bu her yer için geçerli değil, ama genelde bu şekilde. Şu an fiyatlar stabil sayılır. Fakat konut kredi faiz oranları aşağı düşer, bu konuda talep olursa fiyatlar yükselir. Konut kredisi aşağı düştü mü fiyatlar yukarı çıkıyor."

"HER BÖLGEDEKİ ORANLAR DEĞİŞİYOR"

İzmir'de turizmin merkezi olarak kabul edilen Çeşme ve Alaçatı'nın, İstanbul, Bursa, Ankara ve diğer illerde yaşayanlar tarafından tercih edildiğini belirten İzmir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, ilginin Bodrum'dan Çeşme'ye doğru kaydığını söyledi. Çeşme'de neredeyse arsa kalmadığını belirten Güleroğlu, "Arsa üretilmediği için fiyatlar da otomatik olarak yukarı doğru çıkıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla ihaleye açılan arsaların fiyatları, muhammen bedel daha önce 2 milyondan başlarken bugün 5 -5,5 milyon liradan satılır hale geldi. Değeri normalde 2 milyon lira iken bir anda 5 milyon liraya, yani 2-3 katına çıktı. Bundan sonra orada olan arsaların fiyatları da ona göre dengelenecek. Serbest piyasa ekonomisi, ama arzın talebi karşılayamadığı rakamların da yükseldiği pozisyon oluşuyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Her bölgedeki oranlar değişiyor. Ama Çeşme'deki rakamlar maalesef böyle. 850 bin TL'ye 1+1 daire satıyorduk, şu anda 1 milyon 450 bin TL'ye satıyoruz" dedi.

"5 MİLYON TL'YE DE 18 MİLYON TL'YE DE ARSA VAR"

Çeşme'deki arsa fiyatlarının zaman zaman değişkenlik gösterdiğini de anlatan Güleroğlu, şöyle devam etti:

"Çeşme'de verdiğim fiyatlar normalde bir ya da iki villa yapabileceğiniz arsalar için geçerli. Çeşme'de 5 milyon TL'ye da satılık arsa var, 14-18 milyon TL'ye de var. Şu anda 18 milyon TL'ye satılan arsanın içine 5 villa yapabilirsiniz. Bu fiyatlar, arsa bedelleri, inşaat maliyetleri ve müteahhit karına göre belirleniyor. Rakamlar bu yüzden şişiyor."

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
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