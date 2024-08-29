Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması! Tek haneye düşeceği tarihi söyledi... Enflasyon ile mücadelede kararlı olduklarını yineledi

Türk ekonomisi enflasyon ile mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı'nda enflasyonun tek haneye ne zaman düşeceğini açıkladı.

Yılmaz, istihdamı korumayı ve artırmayı hedeflediklerini aktararak dezenflasyon programının kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

2026 YILINI İŞARET ETTİ

Yılmaz, enflasyon ile mücadelenin uzun soluklu bir mücadele olduğunun altını çizerek, "Yine enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz, 2026'da bunu başaracağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.