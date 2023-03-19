FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep Nurdağı'nda kent merkezlerinin ardından köy evleri inşa çalışmalarına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Gaziantep Nurdağı'nda kent merkezlerinin ardından köy evleri inşa çalışmalarına başlandı

19.03.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından koordinasyonundaki Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde 310 adet kalıcı köy evlerinin inşasına başlandığını anlatan bir video yayımladı. Bakan Kurum mesajında, “Deprem bölgesinde sadece bina inşa etmeyeceğiz, o şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız. Tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, doğasıyla bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız! 143 bin köy evimizi de bu anlayışla inşa edeceğiz!” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koordinasyonundaki Gaziantep’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle yürütülen çalışmaları anlatan bir video yayımladı.

3

4

Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, Nurdağı ve İslahiye ilçe merkezlerinde yapılan geçici ve kalıcı konut çalışmalarının ardından Nurdağı ilçesine bağlı 7 köyde de 310 köy evinin inşa çalışmalarına başlandığı anlatıldı.

5

6

“DİĞER İLLERİMİZDE DE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TÜM İHALELERİMİZ TAMAMLANARAK KALICI KÖY EVİ İNŞAATLARINA BAŞLAYACAĞIZ”

7

8

Köy evlerinin inşasıyla ilgili zemin etüt çalışmaları sonucunda uygun görülen alanlarda yapım faaliyetlerine geçildiğini belirten Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Daire Başkanı Metin Sağır, “Köy evi tiplerimizin tamamı 3+1 122 metrekare ile 127 metrekare arasında olacak ancak bölgesel olarak farklı ihtiyaçlara göre de köylerimizde farklı yapı tiplerimizi kullanabileceğiz. 100 konutu geçen köylerimizde birer adet köy konağı, bir adet ibadethane de tarafımızca yapılarak hizmete sunulacaktır. Ahırı zarar gören ve ahırı yıkılan vatandaşlarımıza da 80 metrekarelik ahırımızı inşa ederek teslim edeceğiz. Diğer illerimizde de sırasıyla önümüzdeki günlerde tüm ihalelerimiz tamamlanacak ve yapım çalışmalarına en hızlı şekilde başlanacak.” şeklinde konuştu.

9

“AFET KONUTLARI, BİLİMSEL RAPORLAR IŞIĞINDA BELİRLENEN EN DOĞRU VE SAĞLAM ZEMİNLERE İNŞA EDİLECEK"

Görseller (1)

Görseller (2)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgelerinde 420 bin 325 konut ve 143 bin 261 köy eviyle beraber 563 bin 586 konut inşa edilecektir. ‘Asrın felaketi’nden etkilenen bölgelerimizdeki orta hasarlı konutlarla birlikte üretilecek konut sayısı toplamda 653 bin 178 olarak planlanmaktır. Yapılacak konutlar, zemin etüdü ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılarak, yöresel ve geleneksel mimariye uygun, bilimsel çalışmalar öncülüğünde, inşa edilecektir.” ifadeleri kullanıldı.

Görseller (3)

Görseller (4)

Görseller (5)

Görseller (6)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak! Bugün açılıyorTürkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak! Bugün açılıyor
AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri! AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!
'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu''İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Nurdağı Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Tamamen transparan giyip göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

'Ayasofya' ve 'İstanbul' önerisi çizmeyi aştı! Skandal 'Türkiye sözleri

Yapılandırmadan faydalanmak için ise bu iki şarta dikkat!

Yapılandırmadan faydalanmak için ise bu iki şarta dikkat!

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak! Bugün açılıyor

Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak! Bugün açılıyor

'Ertesi yıl hem kaliteli hem daha ucuz yeriz' Çağrı yaptı: 1 sene...

'Ertesi yıl hem kaliteli hem daha ucuz yeriz' Çağrı yaptı: 1 sene...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.