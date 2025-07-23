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Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama... Ekipler sahaya indi

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Sigara içenlere kötü haber geldi. Sağlık Bakanlığı, kapalı alanda sigara kullanımına karşı yeni uygulama kararı aldı. Buna göre artık sadece işletmelere değil, sigara içen bireylere de ceza uygulanacak. Ekipler sahadaki denetimlerini sıklaştırırken; yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 1000’e yakın sigara bırakma polikliniğinin açılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, “Dumansız Türkiye” hedefinde yeni bir düzenlemeye gitti. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, 2025 yılı içerisinde yapılan çapraz denetimlerde 4 bine yakın cezai işlem uygulandığını belirtti.

ARTIK SİGARA İÇEN DE CEZA ÖDEYECEK

Denetimlerde artık sadece işletmeler değil, kapalı alanda sigara içen bireyler de cezalandırılacak.

1000’E YAKIN EKİP SAHADA, DENETİMLER ARTIYOR

Demirkol, özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde, çevre illerden gelen ekiplerin desteğiyle denetimlerin artırıldığını kaydetti. 1000’e yakın ekip kapalı alanlarda pasif sigara maruziyetini önlemek için görev başında. Uygulamada, 4207 sayılı Tütün Kontrolü Kanunu çerçevesinde kurallara uymayanlara karşı idari yaptırımlar uygulanıyor.

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı ndan yeni uygulama... Ekipler sahaya indi 1

YENİ HEDEF: 1000 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ

Demirkol, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 1000’e yakın sigara bırakma polikliniği açmayı hedeflediklerini söyledi. Şu ana kadar 700’den fazla poliklinik faaliyete geçti, sadece son 3 ayda 150 yeni merkez açıldı. Polikliniklerde, sigarayı bırakmak isteyen bireyler uzman hekimler tarafından ücretsiz destek alabiliyor.

e-SİGARA VE ‘PUFF’ ÜRÜNLERİNE SIKI TAKİP

Denetimler sadece klasik sigara ile sınırlı değil. Elektronik sigara, puff ve benzeri ürünlerin yasa dışı satışına karşı da kolluk kuvvetleriyle birlikte eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor. Bu ürünlerin tespiti halinde yasal işlem ve el koyma işlemleri uygulanacak.

Cezayı sigara içen de ödeyecek! Sağlık Bakanlığı ndan yeni uygulama... Ekipler sahaya indi 2

HER YIL 100 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Demirkol, sigaranın Türkiye’de her yıl 100 bine yakın can aldığını belirterek şu uyarıyı yaptı: “Dünya genelinde 8 milyon kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu ölümler önlenebilir. Sigara, aslında her yıl tekrarlayan büyük bir pandemidir. Hedefimiz, tertemiz havasıyla dumansız bir Türkiye inşa etmek.”

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Destekliyorum, sigara içenler de sorumluluk almalı.
Karşıyım, bireylere ceza verilmesi adaletsiz.
Bu uygulama sağlık için önemlidir.
Uygulamanın etkili olacağını düşünmüyorum.
Bu anket 9 saat 16 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

(DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Sağlık Bakanlığı Türkiye sigara
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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Karnımızın guruldaması sonucu çıkan şeydede vergi alın bir tek o kaldı almadığınız
olumlu.destekliyorum👏👏👏
ülkeyi ceza alma ceza verme ceza ödeme cennetine çevirdiniz ve eğitim yok çünkü devleyin amacı caydırma değil halkı soyma peşinde
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