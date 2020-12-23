CHP'den 'asgari ücret' için 27 maddelik yasa teklifi

CHP grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ile Engin Özkoç tarafından hazırlanan ve 27 maddeden oluşan 'Asgari Ücret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifi ile asgari ücretin sadece işçi için değil işçi ve ailesinin geçimini sağlayacak ücret olarak tanımlanması öngörülürken, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 3 bin 100 TL olarak belirlenmesi istendi. Teklifle asgari ücret üzerinden gelir vergisi alınmaması da öngörülüyor.



