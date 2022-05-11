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CHP kalem kalem hesapladı! İşte zamlı yeni asgari ücret beklentileri

11.05.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek enflasyon nedeniyle artan gıda fiyatları vatandaşın alım gücünü negatif etkilemeye devam ediyor. Alım gücünün azalması nedeniyle 'Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?' sorusu vatandaşlar arasında en çok konuşulan konu haline geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda artan gıda fiyatlarına göre hesapladığı asgari ücret tablosunu paylaştı.

Enflasyonun artması ile beraber birçok alanda fiyatlara zam yapıldı ancak özellikle gıda tarafında yapılan fahiş fiyat artışları ile vatandaşın alım gücünün azalması sonrası asgari ücrete ikinci bir zam yapılması da gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla ilgili "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışlarıyla dar gelirlerinin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz." ifadelerini kullanarak konuya ilişkin sinyali vermişti.

"ASGARİ ÜCRET 5 BİN 225 TL OLMALI"

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Ara zam beklenen asgari ücret için CHP'li Veli Ağbaba, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba yaptığı açıklamada, "Son bir yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 70 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk dört aylık enflasyonu ise yüzde 31,77 olarak gerçekleşti. Bu durumda 4 bin 253 TL asgari ücret, nisan ayı itibariyle enflasyondan arındırıldığında, alım gücü olarak geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 2 bin 625 TL'ye denk geliyor. Asgari ücretli, geçtiğimiz yıla kıyasla aynı oranda ekmek almak isterse asgari ücret en az 5 bin 225 TL olmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 42 yorum
5225 TL bile hiçbir şey değil!!! 8-10 bin TL den aşağı olmamalı
Varsın asgari ücret artmasın ama pahalılık bitsin. artık olmasın
8.10 bin olursa ev sahipleri kirayı 8000 yapar
Cahil olduğunu belli etme yada siyasetten anlamıyorsan yorum yazma
10 bin de yapsa 20 bin de yapsa birsey degismez ben esnafim 10 bin yapar ise cok iyi olur ama ben karsilayamicagim icin menu de cayı 9 liraya satarken 18 liraya satacagim zam yapacagim birsey degismez asgari ucreti dusursunler esnafa da desinler fiyati dusurceksin otomatik piyasa rahatlar kiralar duser hersey kontrole girmesi lazim hem calistiracak personel bulunmuyor asgari ucret ile calisan yok zaten 5 bin aliyor herkez eleman bulunmadigi icin yuksek veriyor yabancilar gittigi taktirde zaten esnaflarin cogu elemansizlik dukkanlarini kapatacak durumdalar
Yazdığın parayı memur, öğretmen, hemşire almıyor. O zaman bizim de 20k almamız lazım.
@goldkh işşallah o günleride görürüz ama tabi çalışacak bir iş yeri bulabilirsek bu maaşı verecek :)
türk yurdun türk köle yaptılar
olsun bence de ama kendileri yapmazlar belediyelerde görüyoruz, bunu bu insanların demesi saçma
aynen

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