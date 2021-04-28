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CHP ve İYİ Parti'den emeklilerin bayram ikramiyesi artış oranına itiraz

28.04.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 TL olacağını açıklamıştı. CHP ve İYİ Parti bu oranın yetersiz olduğunu belirterek en az 1500 lira olması gerektiğini savundu.

CHP ve İYİ Parti'den emeklilerin bayram ikramiyesi artış oranına itiraz

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci "Sivas’a yapılan yatırımlar", MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz "Düzce fındığının Karadeniz bölgesi ve ülke ekonomisine katkısı" ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, "Samsun'un sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Gündem dışı konuşmaların ardından, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesi açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesi açıklaması

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIŞ ORANINA İTİRAZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, enflasyonun arttığı, alım gücünün düştüğü bir ortamda bayram ikramiyesinin vatandaşlar için bir lütuf değil, gereklilik olduğunu ifade etti.

Bayram ikramiyesi artışının son üç yılın enflasyon oranında yapılması ve 1556 TL’ye çıkarılması gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, hükümetten bu doğrultuda çalışma yapmasını istedi.

Dervişoğlu, "Hükümetten, kapanma süresince iş yeri kapanacak işletmeler ile bu sürede gelir elde edemeyecek vatandaşlar için destek planı açıklamasını bekliyoruz." dedi.

"EMEKLİLER ZOR DURUMDA"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, emeklilerin ikramiyesine 100 lira zam yapılacağının açıklandığını anımsatarak, "Böyle bir enflasyon yok. Almaları gereken zam oranı 1500 TL’ye denk geliyor. Pandemi günlerindeyiz. Ağır bir kapanma sürecine giriyoruz. Emeklilerimiz ekonomik olarak çok zor durumda. 1500 TL onlara rahat nefes aldıracak ve hak ettikleri de budur." ifadesini kullandı.

İkramiye artışının kanunla düzenlenmesi gerektiğini savunan Özkoç, "Bugün görüşülecek torba kanuna ek maddeyle, iki dini bayramda 1500 TL ikramiye verilmesini kararlaştırmak bizim elimizdedir." değerlendirmesinde bulundu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan CHP İYİ Parti
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