CHP ve İYİ Parti'den emeklilerin bayram ikramiyesi artış oranına itiraz

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci "Sivas’a yapılan yatırımlar", MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz "Düzce fındığının Karadeniz bölgesi ve ülke ekonomisine katkısı" ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, "Samsun'un sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Gündem dışı konuşmaların ardından, partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIŞ ORANINA İTİRAZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, enflasyonun arttığı, alım gücünün düştüğü bir ortamda bayram ikramiyesinin vatandaşlar için bir lütuf değil, gereklilik olduğunu ifade etti.

Bayram ikramiyesi artışının son üç yılın enflasyon oranında yapılması ve 1556 TL’ye çıkarılması gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, hükümetten bu doğrultuda çalışma yapmasını istedi.

Dervişoğlu, "Hükümetten, kapanma süresince iş yeri kapanacak işletmeler ile bu sürede gelir elde edemeyecek vatandaşlar için destek planı açıklamasını bekliyoruz." dedi.