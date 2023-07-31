Çift haneyi gördü! Yeni asgari ücreti solladı: Açlık sınırı yükselirken gıda enflasyonu zirve yaptı

Türk-İş'in temmuz ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, kamuoyunda bilinen haliyle açlık sınırı 11 bin 658 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, diğer deyişle yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 TL’ye çıktı.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 15 bin 123 TL oldu.

GIDA ENFLASYONU ZİRVEDE

Araştırma gıda enflasyonunda da artış olduğunu ortaya koydu. Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 12,38 oranında gerçekleşti. Böylelikle Mayıs 2022'den bu yana ilk kez çift haneli artış kaydedildi.

Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 43,38 olarak tespit edildi. Gıdada yıllık enflasyon ise aynı dönemde yüzde 70,44 oldu.

