Çiftçi Destek Kredisi başvuru şartları nedir? Yüzde 9,75 faizle 250 bin lira kredi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Çiftçi Destek Kredisi ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında Çiftçi Destek Kredisi müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre kişi başına 250 bin liraya kadar kredi verilecek.

ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Henüz başvuru şartları hakkında bir açıklama yapılmadı.

MÜJDELER PEŞ PEŞE SIRALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:

İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir.

Üst limiti 5 milyon lira olacak bu kredinin de faiz oranı yüzde 9,75 ve vadesi 60 aydır.

Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir.

GENÇ VE KADIN ÇİFTÇİLERE 1 MİLYON LİRA

Ziraat Bankası Genel Müdürümüze, genç ve kadın çiftçi kredi limitlerini 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkaralım diyorum.

Ziraat Bankamız yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek düzenlemeyi inşallah hayata geçireceğiz.



