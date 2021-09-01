Çiftçilere kuraklık desteği! Dekar başına 30 ila 100 lira arası ödeme

İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kuraklık nedeniyle ürünleri en az yüzde 30 zarar gören çiftçilere 30 TL ile 100 TL arasında dekar başına ödeme yapılacağını ifade ederek, “ Destekleme ödemeleri kuru alanda ekilen buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf mercimek ve nohut ekili ve ÇKS sistemine kayıtlı parsellere verilecektir.

"ÇİFTÇİLERİN ZOR ANINDA HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında yer alan Kilis’te de bu destekleme kapsamında çiftçilerimize ödeme yapılacaktır. Destekleme icmallerini hazırlayarak ödeme birimlerine bir an önce göndereceğiz. Çiftçimizin zor anında her zaman yanlarında duran Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA



