FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çiftçilere kuraklık desteği! Dekar başına 30 ila 100 lira arası ödeme

Çiftçilere kuraklık desteği! Dekar başına 30 ila 100 lira arası ödeme

01.09.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, 2021 yılında İklimsel Faktörlere bağlı olarak gerçekleşen yetersiz yağış nedeniyle verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılması hakkındaki karar resmi gazetede yayımlandığını söyledi.

Çiftçilere kuraklık desteği! Dekar başına 30 ila 100 lira arası ödeme

İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kuraklık nedeniyle ürünleri en az yüzde 30 zarar gören çiftçilere 30 TL ile 100 TL arasında dekar başına ödeme yapılacağını ifade ederek, “ Destekleme ödemeleri kuru alanda ekilen buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf mercimek ve nohut ekili ve ÇKS sistemine kayıtlı parsellere verilecektir.

"ÇİFTÇİLERİN ZOR ANINDA HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Kuraklıktan en çok etkilenen iller arasında yer alan Kilis’te de bu destekleme kapsamında çiftçilerimize ödeme yapılacaktır. Destekleme icmallerini hazırlayarak ödeme birimlerine bir an önce göndereceğiz. Çiftçimizin zor anında her zaman yanlarında duran Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Türkşeker’den çiftçilere 650 milyon liralık destekTürkşeker’den çiftçilere 650 milyon liralık destek


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllarını ve servetini harcadı! Fiyatı ise şaşırttıYıllarını ve servetini harcadı! Fiyatı ise şaşırttı
PARTNER"Estetikten konuşamıyor" iddiasına sert çıktı"Estetikten konuşamıyor" iddiasına sert çıktı
Tonu 300 lira olan çimento 500 lira oldu! Tonu 300 lira olan çimento 500 lira oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

Mühendis üretti! Kilosu 50 bin lira

1998'den bu yana en yüksek katkı!

1998'den bu yana en yüksek katkı!

Bursa'da iş insanı gibi giyinip satıyor!

Bursa'da iş insanı gibi giyinip satıyor!

Merkez Bankası Başkanı'ndan döviz rezervi açıklaması

Merkez Bankası Başkanı'ndan döviz rezervi açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.