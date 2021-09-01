Türkşeker’den çiftçilere 650 milyon liralık destek

Türkşeker tarafından, 25 Ağustos’ta çiftçilerin hesabına yatırılan 140 milyon liralık nakdi avans ödemesi ile toplamda çiftçilere 650 milyon liralık destek ödemesi sağlandı.

Türkşeker tarafından yapılan açıklamaya göre, pancar üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmek için 350 milyon lira tutarında suni gübre, yaş küspe bedeli, şeker ve pancar tohumundan oluşan ayni avans ödemesi yapıldı. Türkşeker tarafından, 25 Ağustos’ta çiftçilerin hesabına yatırılan 140 milyon liralık yeni nakdi avans ödemesi ve daha önce yatırılan 160 milyon liralık ödeme ile çiftçilere toplamda 650 milyon liralık destek ödemesi sağlandı.

PANCAR ÜRETİMİNDE SORUN OLMAYACAK

Bu yıl yüksek sıcaklıkların meydana getirdiği kuraklıktan dolayı birçok tarım üründe rekolte kayıplarının yaşanması ile beklentiler pancar üretimine yöneldi. Türkşeker tarafından yapılan açıklamada, Türkşeker ziraat ekibinin sahadaki kapsamlı çalışmaları neticesinde şeker pancarı üretiminde sorun olmayacağı bildirildi. Ayrıca, Türkşeker tarafından, 2020’de son kırk yılın üretim rekoru kırdığı hatırlatılan açıklamada, Türkşeker tarafından bu yıl da A şekeri kotasında denk gelen şeker pancarı temininde sorun yaşanmayacağı aktarıldı.

Ayrıca, Türkşeker tarafından, fabrikalarda yılın ilk pancar alımı 6 Eylül’de Malatya Şeker Fabrikası ile başladığı duyuruldu.

Kaynak: İHA



