FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türkşeker’den çiftçilere 650 milyon liralık destek

Türkşeker’den çiftçilere 650 milyon liralık destek

01.09.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkşeker tarafından, 25 Ağustos’ta çiftçilerin hesabına yatırılan 140 milyon liralık nakdi avans ödemesi ile toplamda çiftçilere 650 milyon liralık destek ödemesi sağlandı. Türkşeker tarafından yapılan açıklamaya göre, pancar üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmek için 350 milyon lira tutarında suni gübre, yaş küspe bedeli, şeker ve pancar tohumundan oluşan ayni avans ödemesi yapıldı.

Türkşeker’den çiftçilere 650 milyon liralık destek

Türkşeker tarafından, 25 Ağustos’ta çiftçilerin hesabına yatırılan 140 milyon liralık nakdi avans ödemesi ile toplamda çiftçilere 650 milyon liralık destek ödemesi sağlandı.

Türkşeker tarafından yapılan açıklamaya göre, pancar üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmek için 350 milyon lira tutarında suni gübre, yaş küspe bedeli, şeker ve pancar tohumundan oluşan ayni avans ödemesi yapıldı. Türkşeker tarafından, 25 Ağustos’ta çiftçilerin hesabına yatırılan 140 milyon liralık yeni nakdi avans ödemesi ve daha önce yatırılan 160 milyon liralık ödeme ile çiftçilere toplamda 650 milyon liralık destek ödemesi sağlandı.

PANCAR ÜRETİMİNDE SORUN OLMAYACAK

Bu yıl yüksek sıcaklıkların meydana getirdiği kuraklıktan dolayı birçok tarım üründe rekolte kayıplarının yaşanması ile beklentiler pancar üretimine yöneldi. Türkşeker tarafından yapılan açıklamada, Türkşeker ziraat ekibinin sahadaki kapsamlı çalışmaları neticesinde şeker pancarı üretiminde sorun olmayacağı bildirildi. Ayrıca, Türkşeker tarafından, 2020’de son kırk yılın üretim rekoru kırdığı hatırlatılan açıklamada, Türkşeker tarafından bu yıl da A şekeri kotasında denk gelen şeker pancarı temininde sorun yaşanmayacağı aktarıldı.

Ayrıca, Türkşeker tarafından, fabrikalarda yılın ilk pancar alımı 6 Eylül’de Malatya Şeker Fabrikası ile başladığı duyuruldu.

Kaynak: İHA

Yıllarını ve servetini 'yerli araba' yapmak için harcadı! Fiyatı ise şaşırttıYıllarını ve servetini 'yerli araba' yapmak için harcadı! Fiyatı ise şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdiAraç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdi
PARTNER"Sözlerim hakaret sayılmadı""Sözlerim hakaret sayılmadı"
Milyonlara zam! 1063 TL ödenecek...Milyonlara zam! 1063 TL ödenecek...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Delta alarmı: 2 kat daha ölümcül

Delta alarmı: 2 kat daha ölümcül

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Duvardan akan sıvı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Topkapı'nın kakao ve çikolata kokusu satıldı!

Bu araç için yıllarını ve servetini harcadı

Bu araç için yıllarını ve servetini harcadı

Araç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdi

Araç sahipleri dikkat! Kullanımı sona erdi

Ekonomide kritik rakamlar açıklandı!

Ekonomide kritik rakamlar açıklandı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Satılık havalimanı! 50 milyon avroya yapılmıştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

Felaket çok hızlı geldi! Tüm dünya tehlikede

İşte İstanbul'un en değerli semti!

İşte İstanbul'un en değerli semti!

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Memur ve memur emeklileri dikkat! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.