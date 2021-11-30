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Çiğ süt fiyatları yüzde 47 artırıldı

30.11.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan maliyetlerden dolayı fiyatının artması talep edilen çiğ sütün fiyatı yüzde 47 arttı. Öte yandan Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) hububat satışlarına yeni hasat dönemine kadar devam edecek.

Çiğ süt fiyatları yüzde 47 artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamaya göre Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Degerlendirme Komitesi dünkü toplantısında, artan maliyet baskısı nedeniye çiğ süt fiyatının yeniden değerlendirilmesi kararı alındı.

KONSEY YENİ FİYATI AÇIKLADI

Bunun hemen ardından Ulusal Süt Konseyi toptan çiğ süt fiyatının litre başına 3.2 liradan 4.7 liraya yükseltildiğini, yani %46.9 artırıldığını açıkladı.

Ulusal Süt Konseyi'nin açıklamasında, "Ulusal Süt Konseyi, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler görülmesi durumunda yeniden toplanıp karar verecektir" denildi.

Süt sektör temsilcileri geçen hafta açıklama yapmış, çiğ süt fiyatlarının enflasyonu artırır gerekçesiyle kamu tarafından düşük tutulduğunu belirterek, yem ve girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle fiyatların artırılması çağrısında bulunmuştu.

Dünya genelinde tarım ürünlerinin fiyatları, koronavirüs salgınının ardından çeşitli ülkelerin stoklarını yenilemeleri, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve hava koşulları nedeniyle bazı büyük üreticilerde rekoltenin düşmesi nedeniyle geçen yılın üçüncü çeyreğinden itibaren keskin şekilde arttı.

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Bazı hububat ürünlerinin dolar cinsi uluslararası fiyatları bir miktar geri gelmesine rağmen yüksek seyrini koruyor.

Gıda Komitesi ayrıca TMO'nun üretici ve vatandaşların fiyat dalgalanmalarına karşı korunması için yeni hasat döneminde kadar "uygun fiyatlardan" ekmeklik buğday ve yemlik hububat satışına devam etmesine karar verdi.

Türkiye'de hububat hasadı genelde Mayıs ayında başlarken, geçen yıldan bu yana son yıllarda alışılandan daha fazla hububat ithal eden TMO sadece Kasım ayında 1 milyon tonun üzerinde hububat alım ihalesi açtı. (Reuters)

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