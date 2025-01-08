FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'CİMER, e-Devlet, Alo 175 ve mobil uygulama… Her yerden yazın!' Bakan tek tek anlattı 'Şikayet edin' çağrısı

'CİMER, e-Devlet, Alo 175 ve mobil uygulama… Her yerden yazın!' Bakan tek tek anlattı 'Şikayet edin' çağrısı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.01.2025 12:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirterek, "Bu konuda fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da fırsatçılara karşı taviz vermeden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz." dedi. İşte vatandaşların fahiş fiyatları şikayet edebilecekleri mecralar...

'CİMER, e-Devlet, Alo 175 ve mobil uygulama… Her yerden yazın!' Bakan tek tek anlattı 'Şikayet edin' çağrısı

Fahiş fiyatlar ile stokçuluk faaliyetleri birçok kanaldan şikayet edilebiliyor! AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'ndan sonra ürünlerinde fahiş fiyat artışı uygulayan işletmelere tepki göstermiş ve bu konuyla mücadele noktasında vatandaşlara "boykot" çağrısında bulunmuştu.

f1

Piyasada adil rekabetin sağlanması, tüketicilerin korunması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye genelinde denetimler sürdürülürken, vatandaşlar da şikayetlerini çeşitli yollarla ilgili kurumlara iletebiliyor.

thumbs_b_c_a5d9f1d5527f9959c7f7534be6a109b8

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, denetimlerini piyasa koşullarında yaşanan değişiklikleri, bahse konu sektörün genel özelliklerini, tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimleri ve tüketicilerden aldığı şikayet başvurularını dikkate alarak gerçekleştiriyor.

thumbs_b_c_0e3e18b944981485b0c51d77a060bcf7

ALO 175 HATTI SORUNLARA ÇÖZÜM SUNUYOR

Tüketiciler, Ticaret Bakanlığının bünyesinde oluşturulan Alo 175 Hattı'nı arayarak sorun ve şikayetlerini bildiriyor, buradan insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında bilgi alabiliyor.

Vatandaşlar, söz konusu numarayı arayarak ürün veya hizmetin adını, markasını, modelini, alışveriş tarihi ve yerini, ayrıca fahiş fiyat, ayıplı mal ya da hizmet eksikliği gibi sorunları detaylı şekilde belirtebiliyor.

thumbs_b_c_2a755a27997df3ee14c142ee422010fd

ŞİKAYETLER E-DEVLET KANALIYLA DA İLETİLEBİLİYOR

Tüketiciler, kullanıcı adı ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak haksız fiyat artışı veya stokçuluk yaptığını düşündüğü firmalar hakkında da şikayette bulunabiliyor.

Vatandaşlar sitedeki arama motoruna "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" yazarak, karşılarına çıkan sayfadaki "yeni şikayet bildirimi" butonuna tıklayıp karşılarına çıkan formu doldurarak başvurularını iletebiliyor.

thumbs_b_c_112862568114d5d917233058f887acfe

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN ŞİKAYET

Tüketiciler, fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetlerini bulundukları illerdeki ticaret müdürlüklerine gidip bizzat başvuru yaparak gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayetler oluşturulabiliyor.

CİMER ARACILIĞIYLA ŞİKAYET

Fahiş fiyat artışlarını bildirmek isteyen vatandaşlar ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla da şikayette bulunabiliyor.

Öte yandan vergi usulsüzlükleri ile fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) da ihbar edilebiliyor.

thumbs_b_c_3ce3dd7b36114cbea687bd4c23ba7830

"VATANDAŞLARIMIZIN REFAHINI ETKİLEYECEK HİÇBİR EYLEM VE FİİLE İZİN VERİLMEYECEK"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda adil, rekabetçi ve istikrarlı bir iç ticaret piyasasının sağlanması amacıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Bolat, "Özellikle asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik filli durumlardan dolayı mağduriyet yaşamaması için yılbaşı öncesinde başlayan denetimlerimizi 81 ilde yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın refahını etkileyecek hiçbir eylem ve fiile izin verilmeyerek, fahiş fiyat ve haksız kazançla mücadelemize bu yılda da hassasiyetle devam edeceğiz." dedi.

thumbs_b_c_7af53446093a5c8c0aebb9f2dd9a0067

Vatandaşların fahiş fiyat uyguladığını düşündükleri işletmeleri, Bakanlıkça oluşturulan mecralar üzerinden kendilerine bildirmeleri gerektiği dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi. Bakanlığımızın ilgili birimleri bu konudaki şikayetleri titizlikle inceleyerek gerekli yaptırımları uyguluyor. Dolayısıyla bu konuda fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da fırsatçılara karşı taviz vermeden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz." (AA)

thumbs_b_c_69fb7174d80d2bc2823448161e058d86

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Fahiş fiyat ömer bolat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, yeni ABD haritasını paylaştı! Kanada Başbakanı Trudeau’dan anında açıklama geldi…

Trump, yeni ABD haritasını paylaştı! Kanada Başbakanı Trudeau’dan anında açıklama geldi…

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

ABD'de facia... Dünyaca ünlü isimlerin evleri küle döndü: Arabalarını yollarda bırakıp kaçtılar! On binlerce kişi tahliye edildi...

ABD'de facia... Dünyaca ünlü isimlerin evleri küle döndü: Arabalarını yollarda bırakıp kaçtılar! On binlerce kişi tahliye edildi...

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Boykot sesleri yükseliyor! Erdoğan'ın çağrısı sonra harekete geçtiler: Bakanlıktan da istekleri var: Yoksa mümkün değil

Boykot sesleri yükseliyor! Erdoğan'ın çağrısı sonra harekete geçtiler: Bakanlıktan da istekleri var: Yoksa mümkün değil

Tarım Kredi Market'te milyonlarca liralık vurgun! 7 kişi yakalandı

Tarım Kredi Market'te milyonlarca liralık vurgun! 7 kişi yakalandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.