"Çin 2028’de dünyanın en büyük ekonomisi olacak"

İngiltere merkezli Ekonomik ve İş Araştırmaları Merkezi (CEBR), Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2028 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacağı öngörüsünde bulundu. CEBR'nin Cumartesi günü yayınlanan yıllık raporunda, Çin'in koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik krizi ABD'ye oranla daha hızlı ve güçlü bir şekilde atlatacağı belirtildi.

Raporda, "Covid-19 pandemisi ve bunun ekonomik etkileri, söz konusu rekabette Çin'i daha avantajlı kılıyor" ifadesini kullanan uzmanlara göre, Pekin yönetiminin salgına karşı aldığı sert tedbirler ve Batı'nın ekonomik anlamda salgından çok daha fazla hasar alması sonucu, Çin'in ekonomisi bu dönemi güçlenerek atlatacak.

Büyüme beklentilerinde büyük fark

Çin, geçen yıl ortaya koyduğu 14,4 trilyon dolarlık Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) ile, aynı dönemde 21,4 trilyon dolarlık GSYİH performansı ortaya koyan ABD'nin ardından, dünyanın en büyük ekonomik gücüne sahip ülkeleri sıralamasında şu anda ikinci sırada bulunuyor. Ancak CEBR'ye göre Çin ekonomisi 2021 ile 2025 yılları arasında her sene ortalama yüzde 5,7; 2026-2030 döneminde de her yıl yüzde 4,5 oranında büyüme kaydedecek.