Çinli devler harekete geçti! 1.5 milyar euroya Puma'yı satın aldı

Çinli spor giyim şirketi Anta Sports Products, Puma'nın yüzde 29,06 oranındaki hissesini 1,5 milyar euro (1,8 milyar dolar'a) satın alarak şirketin en büyük hissedarı olacak. Hisse başına 35 euroluk teklif piyasa fiyatına göre yüzde 62 prim içeriyor.

Çinli spor giyim şirketi Anta Sports Products, Fransız Pinault Ailesi'nden Puma'nın yüzde 29,06 oranındaki hissesini 1,5 milyar euro (1,8 milyar dolar) karşılığında satın alacağını açıkladı.

Yapılan anlaşma kapsamında Alman Puma'nın en büyük hissedarı olacak Anta Sports, her Puma hissesi için nakit 35 euro ödeyecek. Bu teklif, Puma hisselerinin dünkü 21,63 euroluk kapanış fiyatına göre yüzde 62 primli.

Puma'nın hisseleri anlaşmanın duyurulmasının ardından Frankfurt borsasında ilk işlemlerde yüzde 15 yükseldi.

"ŞİRKETİN TAMAMINI SATIN ALMAYACAK"

Anta Yönetim Kurulu Başkanı Ding Shizhong, Puma yönetimine güven duyduklarını söylerken, şirket anlaşma tamamlandığında Puma yönetim kurulunda yer almak isteyeceğini fakat şirketin tamamını satın almayacağını açıkladı.

Anta'nın çatısı altında Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport ve Maia Active gibi markalar bulunuyor. Anta aynı zamanda Salomon, Wilson, Peak Performance ve Atomic gibi markaları barındıran Amer Sports'un en büyük hissedarı.

Puma, talebin azalmasıyla ABD'li Nike ve Alman Adidas gibi rakiplerinin arkasında kalmıştı. Fakat anlaşmayla Puma'nın Çin piyasasında satışlarını artırması bekleniyor.

