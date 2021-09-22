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Çinli Evergrande'den piyasaları rahatlatan açıklama!

22.09.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta cuma gününden bu yana küresel piyasaları etkileyen Çinli Evergrande'den yeni bir açıklama geldi. Ağır borç yükü altındaki Evergrande Group, vadesi gelen yurtiçi tahvilinin yarınki kupon ödemesini yapacağını açıklayarak çalkantılı seyreden piyasaların bir miktar rahatlamasını sağladı. Evergrande'nin borç krizi endişesi altın fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Çinli Evergrande'den piyasaları rahatlatan açıklama!

Yatırımcılar bir süredir Çin'in ikinci büyük inşaat ve gayrimenkul şirketi olan Evergrande'nin temerrüte düşeceğinden ve likidite krizinin küresel finansal sisteme etki edeceğinden kaygılanıyordu.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Şirkete bağlı olan Hengda Real Estate Group yaptığı açıklamada Shenzen borsasında işlem gören Eylül 2025 vadeli %5.8 kupon ödemeli tahvilin kupon ödemesini 23 Eylül'de yapacağını belirtti.Öte yandan altın fiyatları Evergrande'nin borç krizinin finansal sistemin tamamını etkileyebileceğine dair endişelerle yükseldi.

Ancak açıklamada, vadesi yine yarın gelecek olan dolar cinsi tahvil hakkında bilgi yer almadı. Refinitiv verilerine göre şirketin bu tahvil için 83.5 milyon dolar tutarında kupon ödemesi gerekecek.

Şirketin ayrıca 29 Eylül'de bir başka dolar cinsi tahvil için 47.5 milyon dolar kupon ödemesi yapması gerekecek. Ödemeler 30 gün içinde yapılmazsa bu tahviller temerrüte düşmüş olacak.

İsminin açıklanmasını istemeyen konuya ilişkin bir kaynak, "Bu ödemenin hala diğer tahviller için ne ifade edeceğini anlamaya çalışıyoruz ancak durumun yakından incelendiğini göz önüne alırsak bu adımla piyasaları sakinleştirmek ve diğer kupon ödemelerini yapmak istediklerini gösterdiklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

FİNANSAL PİYASALARI TEDİRGİN ETTİ

Analistler her ne kadar Evergrande'nin mali sıkıntılarının 2008 krizinde iflas eden ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ınkine benzer bir tabloya evrilmesine pek ihtimal vermeseler de Çin'in bir zamanlar en büyük ikinci gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande'nin muhtemel iflasının yayılma riski finansal piyasalardaki tedirginliği artırdı.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları, Yuan ve riske duyarlı Avustralya doları yükselirken, yen ve dolar gibi güvenli liman para birimleri değer yitirdi.

"BORÇ KRİZİ YAYILACAK ENDİŞESİ VAR"

Bloomberg'te yer alan habere göre, Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, Çinli Evergrande'den dolayı borç krizinin yayılacağına dair endişelerin artmasıyla yatırımcıların güvenli varlıklara yöneldiğini belirterek, “Altın, ABD Hazine tahvili faizlerindeki gerilemeden destek buldu. Fed varlık alımı azaltımlarını açıklayana kadar altın biraz daha yükseliş çabasında olabilir” dedi.

Kaynak: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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