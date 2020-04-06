Çocuğu olana müjde! Tam 24 ay süreyle devlet desteği...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sigortalı olarak çalışan ve yeni doğum yapan annelere hem doğum öncesi hem de sonrasındaki süreçte birçok yardım sağlanır. Doğum sonrasındaki yardımlar içerisinde yer alan kreş ve bakıcı desteğinden yararlanmak için vatandaşların yasalar ile belirlenen şartlara uygun olması gerekir. İzmir, Bursa ve Antalya olarak seçilen pilot illerde yürütülen projenin başarı ile sonuçlanmasından sonra kapsamı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer illere de yayılmıştır. Peki kreş ve bakıcı yardımı nedir? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? Kreş ve bakıcı desteğinin şartları nelerdir? İşte, kreş ve bakıcı yardımına dair merak edilen bütün detaylar...

KREŞ VE BAKICI YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Çalışan annelerin iş hayatına geri dönmesi durumunda hem kendilerinin hem de çocuklarının huzur içerisinde olması için kreş ve bakıcı yardımı desteği verilir. Çocuk sahibi olup eşi vefat eden, boşanan annelere aynı zamanda maddi durumu yetersiz olup maddi sıkıntı yaşayan babalara da kreş ve bakıcı desteği sağlanır. Desteğe dair başvurular değerlendirilirken ailenin sosyal ve ekonomik durumu, diğer aile bireylerin varlığı, hane içerisine giren aylık net kazanç ve kişi başına düşen gelir miktarı ile annenin çalışma durumu dikkate alınır.