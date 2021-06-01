Çocuk başına 600 TL'ye varan destek alabilirsiniz! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle pek çok sosyal yardım programı yürütülüyor. Daha çok yaşlıları, engellileri ve çocukları kapsayan bu yardımlar zaman zaman birbiriyle karıştırabiliyor. Örneğin, "Şartlı Sağlık Yardımı" ve "Şartlı Eğitim Yardımı", sık sık doğum yardımı ile karıştırabiliyor. Halk arasında "çocuk parası" olarak bilinen doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor. 15 Mayıs 2015 ve sonrasındaki tarihlerde doğan her çocuk için bir kez alınabilen bu yardım için belirli şartları taşımak gerekiyor. Sizin için doğum yardımının detaylarını ve başvuru sürecini araştırdık.

DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Doğum yardımı, devletin yeni doğan çocuklar için yaptığı ufak bir yardımdır. Ancak bu yardım sadece 15 Mayıs 2015 ve sonrasında gerçekleşen doğumları kapsar. Ödemeler tek seferliktir ve her çocuk için sadece bir kez ödenir. Doğum yardımı başvurusu için öncelikle çocuğunuzun resmi nüfus kaydının oluşturulması gerekir. Doğumdan sonra ikametgahınızın olduğu İl ya da İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek çocuğunuzu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (K/PS) kaydettirmeniz gerekir.