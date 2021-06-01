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Çocuk başına 600 TL'ye varan destek alabilirsiniz! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

01.06.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında "çocuk parası" olarak bilinen doğum yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla dağıtılıyor. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün dağıttığı doğum yardımı, sık sık diğer yardım programlarıyla karıştırılıyor. Peki nedir bu doğum yardımı? Sizin için detayları araştırdık.

Çocuk başına 600 TL'ye varan destek alabilirsiniz! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eliyle pek çok sosyal yardım programı yürütülüyor. Daha çok yaşlıları, engellileri ve çocukları kapsayan bu yardımlar zaman zaman birbiriyle karıştırabiliyor. Örneğin, "Şartlı Sağlık Yardımı" ve "Şartlı Eğitim Yardımı", sık sık doğum yardımı ile karıştırabiliyor. Halk arasında "çocuk parası" olarak bilinen doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için veriliyor. 15 Mayıs 2015 ve sonrasındaki tarihlerde doğan her çocuk için bir kez alınabilen bu yardım için belirli şartları taşımak gerekiyor. Sizin için doğum yardımının detaylarını ve başvuru sürecini araştırdık.

DOĞUM YARDIMI NEDİR?

Doğum yardımı, devletin yeni doğan çocuklar için yaptığı ufak bir yardımdır. Ancak bu yardım sadece 15 Mayıs 2015 ve sonrasında gerçekleşen doğumları kapsar. Ödemeler tek seferliktir ve her çocuk için sadece bir kez ödenir. Doğum yardımı başvurusu için öncelikle çocuğunuzun resmi nüfus kaydının oluşturulması gerekir. Doğumdan sonra ikametgahınızın olduğu İl ya da İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek çocuğunuzu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (K/PS) kaydettirmeniz gerekir.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Başvuruyu sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri yapabilir.
  • Doğum için tek şart 15 Mayıs 2015 ve sonrasında, canlı bir şekilde olmasıdır. Doğumun yurt içinde ya da yurt dışında olması önemsizdir.
  • Başvuruda öncelik annenindir. Anne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi Kartlı değilse veya hayatını kaybetmişse, sıra babaya geçer. Babanın da aynı şartları taşıması gerekir. Yani, o da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olmalıdır.
  • Çocuğunuzu nüfusa kaydettirdikten sonra görevliye doğum yardımı talebinizi iletin ve "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesini" eksiksiz bir biçimde doldurup imzalayın. Başvurunuz en kısa sürede ilgili birimlere iletilecektir.

DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

  • İlk çocuk için 300 TL
  • İkinci çocuk için 400 TL
  • Sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödenir.
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