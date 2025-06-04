Çocukların elinden düşmüyordu, yasaklandı! Toplatılıyor! İçinden çıkanlar arsenik, bor, kurşun... Karar verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlığını tek tek marka marka ifşa ederken bir yandan da Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün bildirimleri ile hem vatandaşı bilgilendiriyor hem de riskli ürünlerle ilgili hızla harekete geçiyor. Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürün bildirimleri listesine bir yeni ürün daha eklendi.

Bu kez listeye giren ürün; özellikle çocukların ve dolayısıyla ebeveynlerin yakından bildiği bir oyuncak.

Listede bir markanın slime adlı yumuşak oyuncağı yer alırken ürünün içinden çıkanlar şaşkına çevirdi.

İÇİNDEN ÇIKANLAR AÇIKLANDI

Bakanlığın listesindeki o ürün; Baba marka yumuşak oyuncaklar ürün grubundan slime ürünü oldu. Ürünün güvensizlik nedeni olarak "Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)" ifadeleri kullanıldı.

TOPLATMA KARARI VERİLDİ

Ürünle alakalı alınan önlem de "Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma" oldu.

Taşıdığı riskler ise "Kimyasal" olarak belirtildi.