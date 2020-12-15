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Çocuklarını okula göndermek şartlıyla ailelere aylık 75 TL yardım yapılacak! Şartlı eğitim yardımı nedir? Şartlı eğitim yardımı başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.12.2020 16:30 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde geliştirdiği çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelerin mağduriyetlerini gidermeye çalışıyor. Aile, sağlık ve eğitim alanlarında sosyal yardımlar geliştiren bakanlık ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde muhtaç ailelere ulaşıyor. Bu yardımlardan en önemlisi ise şartlı eğitim yardımı olarak vatandaşların karşısına çıkıyor.

Çocuklarını okula göndermek şartlıyla ailelere aylık 75 TL yardım yapılacak! Şartlı eğitim yardımı nedir? Şartlı eğitim yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Eğitim alanında çalışmaların hızlandığı ülkemizde 12 yıllık eğitim zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle tüm ebeveynlerin çocuklarını 12 yıl boyunca eğitim alabilmesi adına ilkokul, ortokul ve liseye göndermesi gerekir. Maddi zorluklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen vatandaşlara devlet kaynaklı olarak yardım yapılır. Yardımın kapsamı ve detayları bakanlık tarafından belirlenmiş olup yardımdan yararlanmak için kişilerin bu şartlara uygun olması istenir. Peki Şartlı Eğitim Yardımı nedir? Kapsamı ve detayları nelerdir? İşte Şartlı Eğitim Yardımına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İhtiyaç sahibi durumunda olan ve geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarını okula gönderme konusunda zorluk yaşayan ailelere, çocuklarının okula gitmesi şartlı ile yapılan maddi yardımı ifade eder. Şartlı Eğitim Yardımı almak için kişilerin yerine getirmesi gereken şartların çerçevesi çizilmiştir:

  • Şartlı Eğitim Yardımından yararlanmak için ebeveynlerin sosyal güvencesinin bulunmaması ve ihtiyaç sahipliği durumunun gelir beyanı ile ispat edilmesi gerekir.
  • Şartlı Eğitim Yardımı için başvurular anne tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden tamamlanır. Başvuru sırasında annenin yanında T.C. kimlik kartının olması yeterlidir.
  • Şartlı Eğitim Yardımı ilk veya orta öğretim çağında çocuğu olan ve hane içinde kişi başı düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701.32 TL) az olan ailelere verilir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) KAPSAMINDA NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında yapılacak ödemeler öğrencilerin cinsiyetine göre belirlenir. Yardım çerçevesinde;

  • İlköğretim erkek öğrenci için aylık 45 TL, kız öğrenci için aylık 50 TL
  • Ortaöğretim erkek öğrenci için aylık 55 TL, kız öğrenci için aylık 75 TL ödeme yapılır.
    Şartlı Eğitim Yardımı ailelere 2 ayda bir kez toplu olmak üzere 9 ay boyunca verilir. Ödemeyi PTT aracılığıyla anneler teslim alır.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) ÖDEMESİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Şartlı Eğitim Yardımı temelde belirlenen şartların yerine getirilmemesi durumunda kesilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şartlı Eğitim Yardımında kesinti yapılabilecek halleri de belirlemiştir.
Şartlı Eğitim Yardımdan faydalanan çocuğun;

  • Örgün eğitim kapsamından uzaklaştırılması
  • 30 günlük süre boyunca devamsızlık süresinin 4 günü aşması
  • Yardıma ilişkin bilgilerinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bildirmeden ikamet adresinde değişiklik yapılması
  • Ailenin muhtaçlık durumunun mütevvelli heyeti tarafından ortadan kalktığının tespit edilmesi
  • Vefat etmesi,
  • Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi halinde yardım durdurulur.
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