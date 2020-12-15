Çocuklarını okula göndermek şartlıyla ailelere aylık 75 TL yardım yapılacak! Şartlı eğitim yardımı nedir? Şartlı eğitim yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Eğitim alanında çalışmaların hızlandığı ülkemizde 12 yıllık eğitim zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle tüm ebeveynlerin çocuklarını 12 yıl boyunca eğitim alabilmesi adına ilkokul, ortokul ve liseye göndermesi gerekir. Maddi zorluklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen vatandaşlara devlet kaynaklı olarak yardım yapılır. Yardımın kapsamı ve detayları bakanlık tarafından belirlenmiş olup yardımdan yararlanmak için kişilerin bu şartlara uygun olması istenir. Peki Şartlı Eğitim Yardımı nedir? Kapsamı ve detayları nelerdir? İşte Şartlı Eğitim Yardımına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İhtiyaç sahibi durumunda olan ve geçim sıkıntısı nedeniyle çocuklarını okula gönderme konusunda zorluk yaşayan ailelere, çocuklarının okula gitmesi şartlı ile yapılan maddi yardımı ifade eder. Şartlı Eğitim Yardımı almak için kişilerin yerine getirmesi gereken şartların çerçevesi çizilmiştir:

Şartlı Eğitim Yardımından yararlanmak için ebeveynlerin sosyal güvencesinin bulunmaması ve ihtiyaç sahipliği durumunun gelir beyanı ile ispat edilmesi gerekir.

Şartlı Eğitim Yardımı için başvurular anne tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden tamamlanır. Başvuru sırasında annenin yanında T.C. kimlik kartının olması yeterlidir.

Şartlı Eğitim Yardımı ilk veya orta öğretim çağında çocuğu olan ve hane içinde kişi başı düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701.32 TL) az olan ailelere verilir.

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY) KAPSAMINDA NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında yapılacak ödemeler öğrencilerin cinsiyetine göre belirlenir. Yardım çerçevesinde;