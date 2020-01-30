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Coğrafi işaret tescilli Ordu kivisi için kimyasal ilaç uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 13:26 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz: - "Gerekli durumlar dışında gelişigüzel kimyasal ilaç kullanımı kiviye zarar vermekte ve depo ömrünü kısaltmaktadır. Bu noktada üreticilerimizin uyarıları dikkate almasını istiyoruz"

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gerekli durumlar dışında gelişigüzel kimyasal ilaç kullanımının kiviye zarar verdiğini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte üretimi her geçen yıl artan kivinin bölgede önemli tarım ürünlerinin başında geldiğini belirtti.

Ordu kivisinin geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili aldığını anımsatan Yılmaz, "Şu anda Ordu kivisi marka haline gelmiştir. Türkiye'nin tek coğrafi işaret tescilli kivisi durumundadır." dedi.

Yılmaz, üreticilerin bu markaya sahip çıkmasını isteyerek, "Ordu kivisinin marka değerinin korunması gerekmektedir. Bu marka değerini korumak için üreticilerimizin kimyasal ilaç kullanımından kaçınmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gerekli durumlar dışında gelişigüzel kimyasal ilaç kullanımının kiviye zarar verdiğini ve ürünün depo ömrünü kısalttığını vurgulayan Yılmaz, bu noktada üreticilerin uyarıları dikkate almasını istedi.

Yılmaz, kivide bakım zamanının geldiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Kivi bahçelerinde şu anda budama çalışmalarının yapıldığı dönemdeyiz. Ancak bu süreçte yanlış bir dal kesimi verimde ciddi anlamda düşüş anlamına gelmektedir. Kivi budama işlemlerinin uzman kişilerce yapılması gerekmektedir. Bu noktada üreticilerimize yönelik hem uygulamalı hem de teorik olarak eğitimlerimiz devam ediyor. Üreticiler doğru budama tekniklerini uygulamak için mutlaka il ve ilçe müdürlüklerimize gelsinler ve teknik destek alsınlar. Şu bilinmelidir ki kesilen her yanlış dal verim kaybı demektir."

DOKAP kapsamında uyguladıkları yeni projelerle 100 dekar alanda daha yeni kivi bahçeleri kurduklarını belirten Yılmaz, "Proje dışında üreticilerin kendi imkanlarıyla da kurduğu bahçeler mevcut. Şu anda toplam 3 bin 300 dekar alanda kivi üretimi yapılmaktadır." diye konuştu.

Yılmaz, il genelinde kivi üretim sahalarının genişlemesi için çalışmalarının devam ettiğini de söyledi.

Üretim noktasında ise il genelinde 7 bin tonun üzerinde kivi rekoltesi olduğunu ifade eden Yılmaz, yeni kurulan bahçelerden de verim alınması durumunda üretim kapasitesinin yaklaşık 10 bin tona çıkacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
budama, Kivi, ordu, üretim,

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