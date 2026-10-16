FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Coğrafi işaretli "Alanya avokadosu"nda ihracat dönemi başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yıllar önce evlerin bahçelerinde hobi amacıyla yetiştirilmeye başlanan avokado, bugün coğrafi işaretli bir tarım ürünü olarak uluslararası pazara açılıyor.

Coğrafi işaretli "Alanya avokadosu"nda ihracat dönemi başladı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018 yılında coğrafi işaretle tescillenen ve bu yıl Avrupa Birliği (AB) tescili için başvuruda bulunulan Alanya avokadosunda hasat sezonu başladı. Özellikle "Fuerte" cinsiyle öne çıkan ürün, yürütülen tanıtım çalışmaları, üretimde uluslararası iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve dış pazarlardan gelen taleple ihracat potansiyelini artırıyor.

Alanya'nın coğrafi konumu ve ihracat pazarlarına yakınlığı da ürünün uluslararası pazara ulaştırılmasında avantaj sağlıyor.

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, AA muhabirine, Alanya avokadosunun yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda ilçeyle özdeşleşen ve bölgeyi temsil eden bir değer olduğunu söyledi.

Alanya avokadosunun uluslararası tüccarların ilgisini çekmeye başladığını belirten Hüddoğlu, bu yıl hasat edilen ilk ürünlerin Gürcistan'a gönderildiğini kaydetti.

PALETLERDEN TIRLARA UZANAN İHRACAT YOLCULUĞU

Avokado ihracatında bu yıl önemli bir aşamaya geçildiğine işaret eden Hüddoğlu, geçmişte sınırlı miktarlarda ve paletler halinde yapılan sevkiyatların artık tır bazında gerçekleştirildiğini vurguladı.

Hüddoğlu, "Alanya cinsi avokadomuzun yurt dışına ihracatına bu yıl tam anlamıyla başladık. Şehir ile özdeşleşmiş ve Alanya'yı temsil eden bir avokado. Daha önce palet bazında yurt dışına ihracat olurken artık tır bazında ihracatına başladık." dedi.

İhracata haftada bir tırla devam ettiklerini bildiren Hüddoğlu, ilerleyen yıllarda sevkiyat miktarının günlük bir tıra ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Coğrafi işaretli "Alanya avokadosu"nda ihracat dönemi başladı 1

Türkiye'nin geçmişte yurt dışından temin ettiği ürünlerden biri olan avokadonun artık yerli üretimle iç pazarın yanı sıra dış pazarlara da sunulduğuna dikkati çeken Hüddoğlu, üreticilerin bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

TAZELİĞİYLE PAZARDA ÖNE ÇIKIYOR

Hasat edilen avokadoların kısa sürede tüketiciyle buluştuğunu anlatan Hüddoğlu, ürünlerin 72 saat içerisinde yurt dışındaki market raflarına ulaşabildiğini söyledi.

Hüddoğlu, diğer ülkelerden gönderilen avokadoların varış noktasına ulaşmasının iki haftadan iki aya kadar sürebildiğini ifade ederek, Alanya'dan gönderilen ürünlerin tazeliğini koruyarak pazara sunulmasının talebi desteklediğini kaydetti.

Komşu ülkelerde Alanya avokadosuna ilginin giderek arttığını belirten Hüddoğlu, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki tüketicilerin yerli üretime yönelmesinin sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu aktardı.

ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bölgede avokado üretiminin geliştiğini, yağışların yeterli olması ve yaz mevsiminin elverişli geçmesinin bu yıl verime olumlu yansımasını beklediklerini ifade eden Hüddoğlu, bu yıl 150 milyon adedin üzerinde üretim öngördüklerini, üretimin gelecek yıllarda da artış göstermesini beklediklerini söyledi.

Coğrafi işaretli "Alanya avokadosu"nda ihracat dönemi başladı 2
Alanya, Gazipaşa ve Manavgat çevresinde avokado üretimiyle geçimini sağlayan çok sayıda üretici bulunduğunu aktaran Hüddoğlu, üretim alanlarının verim çağına ulaşmasıyla sektördeki kapasitenin daha da büyüyeceğini dile getirdi.

Bölgede yaklaşık 10 bin üreticinin 100 bin dekar alanda üretim yaptığını bildiren Hüddoğlu, bu üretimin yüzde 30-40'lık bölümünü coğrafi işaretli Alanya avokadosunun oluşturduğuna işaret etti.

Alanya avokadosunun hem üreticiler hem de bölge ekonomisi açısından giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayan Hüddoğlu, dış pazarlardan gelen talebin üreticilere gelecek yıllar için umut verdiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8'e yükseldiAvro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8'e yükseldi
AB'den ağustosta 25 milyar avrodan fazla dış ticaret açığıAB'den ağustosta 25 milyar avrodan fazla dış ticaret açığı

Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.