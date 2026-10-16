Coğrafi işaretli "Alanya avokadosu"nda ihracat dönemi başladı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018 yılında coğrafi işaretle tescillenen ve bu yıl Avrupa Birliği (AB) tescili için başvuruda bulunulan Alanya avokadosunda hasat sezonu başladı. Özellikle "Fuerte" cinsiyle öne çıkan ürün, yürütülen tanıtım çalışmaları, üretimde uluslararası iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve dış pazarlardan gelen taleple ihracat potansiyelini artırıyor.

Alanya'nın coğrafi konumu ve ihracat pazarlarına yakınlığı da ürünün uluslararası pazara ulaştırılmasında avantaj sağlıyor.

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, AA muhabirine, Alanya avokadosunun yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda ilçeyle özdeşleşen ve bölgeyi temsil eden bir değer olduğunu söyledi.

Alanya avokadosunun uluslararası tüccarların ilgisini çekmeye başladığını belirten Hüddoğlu, bu yıl hasat edilen ilk ürünlerin Gürcistan'a gönderildiğini kaydetti.

PALETLERDEN TIRLARA UZANAN İHRACAT YOLCULUĞU

Avokado ihracatında bu yıl önemli bir aşamaya geçildiğine işaret eden Hüddoğlu, geçmişte sınırlı miktarlarda ve paletler halinde yapılan sevkiyatların artık tır bazında gerçekleştirildiğini vurguladı.

Hüddoğlu, "Alanya cinsi avokadomuzun yurt dışına ihracatına bu yıl tam anlamıyla başladık. Şehir ile özdeşleşmiş ve Alanya'yı temsil eden bir avokado. Daha önce palet bazında yurt dışına ihracat olurken artık tır bazında ihracatına başladık." dedi.

İhracata haftada bir tırla devam ettiklerini bildiren Hüddoğlu, ilerleyen yıllarda sevkiyat miktarının günlük bir tıra ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin geçmişte yurt dışından temin ettiği ürünlerden biri olan avokadonun artık yerli üretimle iç pazarın yanı sıra dış pazarlara da sunulduğuna dikkati çeken Hüddoğlu, üreticilerin bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

TAZELİĞİYLE PAZARDA ÖNE ÇIKIYOR

Hasat edilen avokadoların kısa sürede tüketiciyle buluştuğunu anlatan Hüddoğlu, ürünlerin 72 saat içerisinde yurt dışındaki market raflarına ulaşabildiğini söyledi.

Hüddoğlu, diğer ülkelerden gönderilen avokadoların varış noktasına ulaşmasının iki haftadan iki aya kadar sürebildiğini ifade ederek, Alanya'dan gönderilen ürünlerin tazeliğini koruyarak pazara sunulmasının talebi desteklediğini kaydetti.

Komşu ülkelerde Alanya avokadosuna ilginin giderek arttığını belirten Hüddoğlu, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki tüketicilerin yerli üretime yönelmesinin sektör açısından olumlu bir gelişme olduğunu aktardı.

ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Bölgede avokado üretiminin geliştiğini, yağışların yeterli olması ve yaz mevsiminin elverişli geçmesinin bu yıl verime olumlu yansımasını beklediklerini ifade eden Hüddoğlu, bu yıl 150 milyon adedin üzerinde üretim öngördüklerini, üretimin gelecek yıllarda da artış göstermesini beklediklerini söyledi.



Alanya, Gazipaşa ve Manavgat çevresinde avokado üretimiyle geçimini sağlayan çok sayıda üretici bulunduğunu aktaran Hüddoğlu, üretim alanlarının verim çağına ulaşmasıyla sektördeki kapasitenin daha da büyüyeceğini dile getirdi.

Bölgede yaklaşık 10 bin üreticinin 100 bin dekar alanda üretim yaptığını bildiren Hüddoğlu, bu üretimin yüzde 30-40'lık bölümünü coğrafi işaretli Alanya avokadosunun oluşturduğuna işaret etti.

Alanya avokadosunun hem üreticiler hem de bölge ekonomisi açısından giderek daha önemli hale geldiğini vurgulayan Hüddoğlu, dış pazarlardan gelen talebin üreticilere gelecek yıllar için umut verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır