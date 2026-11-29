Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 90 dakikada araç satışı vaadiyle yayımlanan reklamları yanıltıcı buldu. Satış sürecine ilişkin koşulların ve istisnaların açıkça belirtilmediğini tespit eden Kurul, söz konusu reklamların durdurulmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, Reklam Kurulu'nun kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1 dakikada teklifi al, 90 dakikada trink sat, paran cebine” yayınladığı reklamlarla hemen aradığınız yerde, 90 dakika içinde gerçekleşeceği anlamında yanıltıcı bir algı. Reklamda söz konusu sürenin hangi aşamadan itibaren hesaplandığı, uygulama koşulları ve istisnalar açıkça belirtilmedi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, yanıltıcı bulunan reklamlar hakkında reklamların durdurulması cezasına karar verildi. Tüketicilerimizin doğru, eksiksiz ve güvenilir bilgiye ulaşma hakkını korumak; yanıltıcı reklamlarla vatandaşların mağduriyetine izin vermemek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

90 DAKİKALIK SÜREYE AÇIKLIK GETİRİLMEDİ

Reklam Kurulu'nun incelemesinde, 90 dakikalık sürenin araç satış işleminin hangi aşamasında başladığına ilişkin bilgi verilmediği belirlendi. Ayrıca uygulamanın geçerli olduğu koşullar ve istisnaların da tüketicilere açıkça aktarılmadığı tespit edildi.

REKLAMLAR İÇİN DURDURMA KARARI

Yapılan değerlendirme sonucunda, tüketicilerde araç satışının 90 dakika içerisinde tamamlanacağı yönünde yanıltıcı bir algı oluşturduğu belirlenen reklamların durdurulmasına karar verildi. Böylece söz konusu tanıtımlar hakkında Reklam Kurulu tarafından yaptırım uygulandı.