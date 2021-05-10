Coinler düşüşe geçti! Kripto paralar birer birer geriliyor!

Kripto para piyasasında yaşanan hareketlilik sürüyor. Son dönemlerde tüm dünyada yaygın bir şekilde yatırım aracı olarak kullanılan kripto paralarda büyük bir düşük yaşandı. Yaşanan gelişmelerin ardından coinlere yatırım yapanlar, coinler çöktü mü? Coinler neden düşüyor? gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte, detaylar...

COİNLER NEDEN DÜŞÜYOR?

Coin Turk'ün haberine göre; JPMorgan stratejistleri, Bitcoin’in azalan piyasa hakimiyetini bir uyarı işareti olarak lanse etti. Bununla birlikte tarih, lider kripto paranın piyasa hakimiyetinin %40’ın altına düştüğü her seferinde güçlü bir şekilde geri döndüğünü gösteriyor.

Wall Street devleri düşüş yaşayan Bitcoin piyasa hakimiyeti konusunda yaptıkları değerlendirmelerde; 2021 yılının başında %70’lik piyasa hakimiyet oranına sahip olan Bitcoin'in, %44’e kadar gerilemiş durumda olduğuna dikkat çekti. JPMorgan Chase & Co ve DataTrek Research LLC stratejistleri Bitcoin piyasa hakimiyetindeki düşüşü bir uyarı işareti olarak yorumladı. JPMorgan baş stratejisti Nikolaos Panigirtzoglou, altcoin piyasasındaki rallinin daha çok bireysel yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini ifade etti.

HANGİ COİNLER DÜŞTÜ?

Ani düşüşü ile anlık olarak dikkat çeken coinler şöye:

EOS 12% oranında geriledi

Cardano 13% oranında geriledi

XRP 10% oranında geriledi

