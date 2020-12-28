Commerzbank: Türk Lirası daha da güçlenebilir

Merkez Bankası'nın faizler konusunda attığı cesur adımlar karşılığını bulmaya başladı. Geçtiğimiz haftaya 7,64'ten başlayan dolar/TL, bu haftanın açılışında 7,41'e kadar çekildi. Türkiye piyasalarına yönelik yapılan iyimser yorumlar ve Merkez Bankası'nın son hamlelerine yönelik pozitif değerlendirmelere her geçen gün yenileri ekleniyor. Capital Economics ve Alman Commerazbank'ın raporlarında Merkez Bankası'nın faiz hamelelerine ilişkin cesaret ve güven verici yorumları yapıldı.

CAPİTAL ECONOMİCS:FAİZ ARTIRIMI GÜVEN AŞILADI, TL ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÜÇLENEBİLİR

Capital Economics tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin geçen hafta gösterge faiz orananı yüzden 17'ye çıkarma kararının yatırımcılara güven aşıladığı belirtildi. Kuruluşun gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, TCMB tarafından alınan kararın bankanın kredibilitesini yeniden inşa etme ve önceki dönemde alınan kararların yarattığı hasarı ortadan kaldırma niyetini gösterdiğini vurguladı.

Ekonomist, Türkiye'de alınan tedbirlerin büyüme görünümünde tersine hareket yaratabileceği ortamda TCMB'nin faiz artırımı kararının enflasyon ile mücadele konusundaki kararlılığı gösterdiğini ifade etti. Tuvey, alınan faiz kararı ile TL'nin önümüzdeki aylarda güçlenebileceğini vurguladı.