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Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

16.10.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili dikkat çeken açıklama Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Partisinin Adana Çukurova İlçe Başkanlığı toplantısında EYT'liler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Destici, "Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek" ifadelerini kullandı. İşte EYT haberinin detayları...

Cumhur İttifakı'ndan aralık ayı yaklaşırken milyonları heyecanlandıran EYT açıklaması: Tamamı emekli edilecek

"EYT ne zaman çıkacak?", "EYT’den kimler yararlanacak?" sorusu milyonlar tarafından yanıt beklerken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Destici, "Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Adana Çukurova İlçe Başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Destici, Bartın’da hayatını kaybeden maden işçilerine Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

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SON DAKİKA | EYT'de kadın ve erkekler için ayrı uygulama! Tek formül iki ihtimal...SON DAKİKA | EYT'de kadın ve erkekler için ayrı uygulama! Tek formül iki ihtimal...

Türkiye’nin enerjinin yüzde sekseninden fazlasını dışarıdan ithal ettiğini vurgulayan Destici, "Eğer bugün Türkiye bir cari açıkla karşı karşıyaysa, eğer bugün Türkiye bütçe açığıyla karşı karşıyaysa, eğer hayat bugün hayat pahalılığı bu drece yükselmişse, enflasyon bu derece yüklemişse, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim enerjide dışa bağımlı olmamız. Yani enerjiyi dışarıdan ithal ediyor olmamızdır. Şayet biz enerjiyi, ithal etmemiş olsaydık bugün bizim cari fazlamız vardı. Eğer biz enerjiyi dışarıdan ithal etmemiş olsaydık akaryakıtı bu kadar pahalı kullanmıyor olurduk. Bugün diyelim Adana’da iki liraya da üç lira olan bir narenciye meyvesinin bir ürünün Ankara’da, on beş liraya satılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi nakliye masrafları. Aynı şekilde bizim dışarıdan ithal ettiğimiz ürünlerle ilgili de bu. Dediğim gibi akaryakıttaki maliyetin bir faturası oluyor. Bu da vatandaşa zam olarak, hayat pahalılığı olarak ülkeye de yüksek enflasyon olarak yansıyor. Yeraltı kaynaklarımızı harekete geçirelim. Ne kadar yeraltı kaynağımız varsa; kömürse kömür, petrolse petrol, gazsa gaz bütün bunları çıkartalım. Ama bunları çıkartırken bir kere daha altını çizerek söylüyorum, iş sağlığı ve insan; yani işçi sağlığı konusunda azami dikkati gösterelim" dedi.

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"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN (EYT) HAKKI VERİLECEK"

Ocak ayına kadar hükümetin Cumhur İttifakı ile birlikte ne yapacağına değinen Destici, "Birlikte hep beraber bizler AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlikte Partisi önce beş yüz binin üzerindeki sözleşmeliyi kadroya alacağız inşallah. Daha sonra önce içeride çalışan taşeronlar vardı, bütün taşeronlar kadroya geçti. Fakat bu seksen bin kişi geçmemişti. Onlara kadro verilecek. Daha sonra da emeklilikte yaşa takıların hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılanların hakkı verilecek. Emekliliği gelenlerin tamamı emekli edilecek inşallah" dedi.

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"SAYIN KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI YÜZDE DOKSAN DOKUZ ORANINDA GELMİŞ VAZİYETTE"

2023 seçimlerinde, Cumhur İttifakı’yla birlikte seçimden zaferle çıkacaklarını dile getiren Destici, "Onlar tartışa durun, kim aday olacak, kim aday olmayacak. Orada zaten Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı yüzde doksan dokuz oranına gelmiş vaziyette. Hani diyorlar ya; biz her şeyi ortak akılla aldık, kararlaştırdık. Valla Sayın Kılıçdaroğlu hiç ortak akıl falan demedi. Dümdüz dedi ki, ben adayım. Yani bunu ağzıyla direkt söylemese de yaptığı uygulamalarla kendi genel başkan yardımcıları söyledi, başkanları söyledi. Dolayısıyla da ben adayım, dedi. Yani siz isteseniz de istemeseniz de ben adayım, dedi. Yani en önemli konu, en önemli alınacak karar 6’lı masada ortak akılla değil, bir dayatmayla karşı karşıya. Şuanda buna karşı daha önce ses yükselten o masadaki bir iki partinin de sesinin kesildiğini görüyoruz. Artık Kemal Bey’in adaylığına, evet demekten başka çareleri kalmadı" dedi. (İHA)

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