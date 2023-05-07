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Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika! Asgari ücret artacak mı, ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

07.05.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret artacak mı konusu her geçen gün daha da merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamayla konuya ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Erdoğan geçtiğimiz aylarda "Temmuz'da asgari ücrete ara zam var" diyerek işareti vermişti. Kullanıcılar asgari ücret zammı ve tarihini araştırıyor. Peki, Asgari ücret artacak mı, ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika! Asgari ücret artacak mı, ne zaman? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret artışı ekranı kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı'ndan 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde yaptığı İstanbul mitinginde konuya dair kritik açıklamalar geldi. Milyonlarca asgari ücret çalışanını ilgilendiren zam konusundaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. İşte 2023 asgari ücret zammı ve ara zam ile ilgili detaylı bilgiler...

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI, NE ZAMAN?

Ocak ayında 5500 TL'den 8506 TL'ye yükselen asgari ücret ara zam ile ne kadar olacak merak ediliyor. AK Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü vermişti.

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Erdoğan bugünkü İstanbul mitinginde yaptığı konuşmada asgari ücret artacak mı sorularına cevaben "Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Mayıs 2023 Cuma günü, işveren ve işçi temsilcileri bir araya geldi. Son toplantıda 12 bin lira taban ücret ve ilk altı ay için yüzde 40 zam teklif edilmiş, işçi kesimi ise 15 bin lira taban ücretle yüzde 45 zam oranı beklentisini açıklamıştı.

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'Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum. Bir rakam gelsin de kim hallederse halletsin." ifadelerini kullandı.

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