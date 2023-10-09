SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme... İşte verileceği tarih

Son dakika: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklamak için kameralar karşısına geçti. Ekonomiden güvenliğe ve bölgesel gelişmelere kadar pek çok konuyu değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, son kabine toplantısından bugüne kadar ülke ve millete hizmetle dolu günler geçirdiklerini belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemize ve milletimize hizmet dolu günler geçirdik. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77'incisine Antalya'da 2026 yılında ev sahipliği yapacağız.

Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapma projemize adım adım yaklaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik tehditler karşısında sağlam bir duruş sergileyen yargımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

(Mor Efrem Süryani Kilisesi'nin açılması) İstanbul'da Mor Efrem, Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bu toprakların ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Süryani cemaatiyle işbirliği içinde inşa ettiğimiz kilise ülkemizdeki din ve inanç özgürlüğünün bir sembolüdür. Bölgemizde ve dünyada dini ve etnik kökenlere dayalı ayrışmaların, çatışmaların, nefret suçlarının arttığı bir dönemde Türkiye'nin sergilediği bu kuşatıcı ve kucaklayıcı tavır çok çok önemlidir. İstanbul'da tüm semavi dinlerin temsilcileri ve mensuplarının katılımıyla başarılan hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz

Yaşadığımız enflasyon, hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için özgün ve akılcı politikalara dayalı bir yol izliyoruz. 2053 vizyonumuzun önemli bir parçası olan 12. Kalkınma Planımızın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık. Gelecek 30 yıla dair hedef ve vizyonumuzun yol haritasını teşkil edecek planın detaylarını önümüzdeki haftalarda kamuoyumuzla paylaşacağız. Tabii orta ve uzun vadeli programları yürütürken, ekonominin güncel sorunlarını ve ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. Küresel ekonominin geleceğiyle ilgili tahminlerin giderek kötümserleştiği bir dönemde Türkiye bir kez daha kendini farklı bir güzergaha taşımayı başarmıştır.

HAYAT PAHALILIĞI İLE MÜCADELE

Yaşadığımız enflasyon, daha doğrusu rasyonel olgularla bağlarını tamamen koparmış hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için özgün ve akılcı politikalara dayalı bir yol izliyoruz. Bu meselenin üstesinden gelmenin hukuki ve idari tedbirler yanında asıl milletçe ve bireyler olarak topyekün ortaya koyacağımız ahlak, erdem, hak ve hakkaniyet esaslı bir duruştan geçtiği açıktır. Biz iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırarak öncelikle üzerimize düşenleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Son birkaç yıldır adeta bir histeri halinde süren fiyatlama davranışlarının sonuna gelindiğine inanıyoruz. Ülkemizi kronik baş ağrısı olan faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkarmakta kararlıyız.

"ADİL DÜRÜST HAREKET ETMEYENLERE AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR"

Aldığımız tedbirler, cezalarla otomobil piyasasındaki fahiş fiyatlar ortadan kalkmaya başladı. Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan, fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz. İncelemeler sonucunda haksız fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır para cezalarıyla ödeyecekler.

EMEKLİLERE BİR DEFAYA MAHSUS 5 BİN TL ÖDEME

Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak. Yılbaşında emeklilerimizin durumun tekrar gözden geçirecek, o zaman her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz.

KUZEY IRAK VE SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR

Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla, sınırlarımız dışındaki mücadeleyi insani ve ahlaki çizgileri ihlal etmeden yürütüyoruz. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz hafta yaptığımız son harekatları da aynı hassasiyetle icra ettik. Operasyonumuzun ilk safhası başarıyla sonuçlandı. Teröristlere ait toplam 194 hedef imha edilirken 162 terörist etkisiz hale getirildi. Sınırlarımızda ne tek bir teröristin barınmasına ne de bir terör koridoru kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Müttefiklerimiz verdikleri sözleri tutmadılar. Tüm isimleri ve uzantılarıyla PKK'yı tamamen ortadan kaldırana kadar sınır ötesi harekatlarını devam ettirmek Türkiye'nin meşru hakkıdır.

TÜRKİYE'YE AİT SİHA'NIN DÜŞÜRÜLMESİ

Hiç şüphe yok ki bu olay milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır.

İSRAİL-FİLİSTİN

İsrail'in Filistin halkının temel haklarını hiçe sayan yaklaşımı kendi halkının güvenliğini de tehdit etmektedir. Biz tek masumun dahi burnunun kanamasına razı olmadığımızı hep söyledik, söylüyoruz. Bugün de aynı yerdeyiz. Türkiye olarak bizim bu konudaki tavrımız en başından beri nettir. 1967 Sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Müslümanlar olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın gönül coğrafyamızda ayrı bir yeri var. Maalesef bu bölge birinci dünya savaşının ardından orayı terk etmek zorunda kalmamızla birlikte kanın, çatışmanın, işgalin eksik olmadığı bir yere dönüştü.

Savaşın da bir adabı, ahlakı vardır. Taraflar buna riayet etmekle mükelleftir. Hep ifade ettiğimiz gibi, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Gazze'nin hava ve kara saldırılarıyla yerle yeksan edilmesi, camilerin bombalanması, masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ölümleri asla kabul edilemez. İsrail şehirlerine yönelik eylemlerde de benzer manzaralar ortaya çıkmışsa bunları da kesinlikle tasvip etmiyoruz.

"ARABULUCULUĞA HAZIRIZ"

Tarafların talep etmesi halinde esir takası da dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile görüştüm. Her iki lidere de sivil ölümlerinden duyduğumuz derin üzüntüyü ifade ettim.

