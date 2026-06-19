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Arabalarında uyuyan İstanbullular Erdoğan'ın da gündeminde: "Araçlarını yatakhaneye çeviriyorlar"

İstanbul’da sabah trafiğine yakalanmamak için araçlarında uyuyan vatandaşların görüntüleri gündem olmuştu. Yeni metro hattı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul trafiğine dikkat çekerek “İstanbullu kardeşlerimiz geç kalmamak için arabalarında uyuyor, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviriyor” dedi.

Arabalarında uyuyan İstanbullular Erdoğan'ın da gündeminde: "Araçlarını yatakhaneye çeviriyorlar"
Mehmet Hazar Gönüllü

İstanbul’da trafik çilesi her geçen gün daha fazla tartışılıyor. Sabah saatlerinde kaydedilen bazı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

İŞ YERİNE YAKLAŞIP ARABADA UYUYORLAR

HaberTürk'ün kamerasına yansıyan görüntülerde; iş merkezlerine yakın noktalarda, mesai saatini bekleyen bazı vatandaşların araçlarında uyuduğu görülmüştü.

Arabalarında uyuyan İstanbullular Erdoğan ın da gündeminde: "Araçlarını yatakhaneye çeviriyorlar" 1

ERDOĞAN BU GÖRÜNTÜLERİ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada İstanbul trafiğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Arabalarında uyuyan İstanbullular Erdoğan ın da gündeminde: "Araçlarını yatakhaneye çeviriyorlar" 2

"GEÇ KALMAMAK İÇİN ARABALARINDA UYUYAN İSTANBULLU KARDEŞLERİMİZ..."

Erdoğan, İstanbul trafiğinin vatandaşlar için eziyete dönüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Arabalarında uyuyan İstanbullular Erdoğan ın da gündeminde: "Araçlarını yatakhaneye çeviriyorlar" 3

“Şehrimiz, yeni metro hatları kazandıkça İstanbul’un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını, geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.”

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacağı açıklanırken, hattın açılmasıyla Halkalı’dan İstanbul Havalimanı’na ulaşım süresinin 30 dakikaya düşeceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan metro trafik
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