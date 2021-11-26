Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Alsancak ile 96 tesisin toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan konuşmasında ekonomiye de değinerek “Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler. Ülkemizdeki mandacı iktisatçılar ve mandacı siyasetçiler, Türkiye'nin en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi göstermeye çalışıyorlar. Bu faizler düşecek. Biz, yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." dedi.

"CHP DÖNEMİNDE YÜZDE 7 BİN 500'LERİ BULAN FAİZLERİ GÖRDÜK"

Tüm bu eser ve hizmetlerin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen bakanlıklarımızı kurumlarımızı mimarından işçisine herkesi tebrik ediyorum.

CHP ekibi ülke yandı bitti diye ortalığı birbirine katıyor. Bu ülke onların yönetimde sorumluluk üstlendiği dönemde gecelik yüzde 7500’leri bulan faizleri gördü mü?

Bu ülke onların döneminde başbakanlığın önüne yazar kasa fırlatıldığı zamanları yaşadı mı? Bunları 18 yaş altı grup bilmez.

Bu ülke onların döneminde bankaların içleri boşaltılarak milletin cebinden 100 milyarca doların çalındığı ihanetler gördü. Biz onlardan böyle bir ülke devraldık.

"IMF'Yİ BU ÜLKEDEN BİZ ÇIKARDIK"

Geçmişte yıllarca çok ciddi çileler çekti milletimiz. Büyük atılımızın rahatsız ettiği malum çevreler rahat durmadı.

Partimiz kapatmaya çalışmaktan sokakları karıştırmaya ekonomik sabotajlara kadar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu süreçte çalıştık çabaladık bir şeyi hiç aklımızdan çıkarmadık.

Gelişmekte olan ülkelere karşı kullanılan IMF reçetelerini devre dışı bıraktık. IMF'yi bu ülkeden biz çıkardık.

CHP'nin parti sözcüsü IMF'le hala kol kola geziyor. 23 milyar Dolar IMF borcunu 2013'te ödedik ve gönderdik. Merkez Bankası'ndaki rezervi 27,5 milyar dolardan 127 milyar dolara çıkardık.

"YÜKSEK FAİZE HALKIMIZI DA ÇİFTÇİMİZİ DE EZDİRMEYECEĞİZ"

Attığımız her adımın ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde Türkiye’yi kendi imkan ve gayretleriyle yoluna devam edebilecek bir ülke olma gayreti vardı.

Dünya 5’ten büyüktür diyoruz ya işte ekonomide de aynısını söylüyoruz. IMF ve Dünya Bankası üzerinden küresel ekonomiyi haraca bağlayanlara dünya ekonomisi 5’ten büyüktür diyerek karşı çıkıyoruz.

Ülkemizdeki mandacı siyasetçiler ise bu kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Var güçleriyle üzerimize geliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim istihdam ve cari denge odaklı politikamızdan geri döndüremeyecekler.

Biz yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz. Bu faizler düşecek. Ülkemizin ihracatını 36 milyar dolardan aldık 216 milyar dolara çıkardık. Ülkemizi 2008 ve 2019 krizi yılları dışında hep büyüttük.

"KUR ÜZERİNDEN KARANLIK SENARYOLAR ÜRETİLİYOR"

Yaptığımız şey Amerika'yı yeniden keşfetmek değil, yeni bir yol haritası çizmektir. Ülkenin felaketinden siyasi çıkar devşirmeye çalışıyorlar. Döviz kuru üzerinden karanlık senaryolar üretmek için çırpınıyorlar. Yüksek faizmiş, düşük kurmuş, IMF reçetesiymiş bunların hiçbiri bizim için insanımızın işinden aşından önemli değildir. Kendi mandacı ekonomi politikalarının batışına ağıt yakıyorlar. Ellerindeki tüm silahları devreye soktular. Türkiye 70'lerin 90'ların Türkiyesi değil. Atılan her adımın bir bedeli var.

Bugün faiz, kur, enflasyon üzerinden ahkam kesenlerin yarın havaya bakıp ıslık çalarak başka mecralara yelken açacaklarından kuşkunuz olmasın. Bunlar, dün İstanbul Boğazı'na yapılan her köprüye karşı çıkıp sonra ilk kullanan kişilerdir.

