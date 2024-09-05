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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP açıklaması! 'Güvenimiz ve desteğimiz tamdır'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.09.2024 23:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP açıklaması! 'Güvenimiz ve desteğimiz tamdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açıklanan OVP ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan açıklamasında "Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Orta Vadeli Program (OVP)
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