FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yakın bir tarihte açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yakın bir tarihte açıklayacağız

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2021 15:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan 2021 ve 2030 milli uzay programını yakın bir tarihte açıklayacaklarını, bu alandaki hedefleri kamuoyu ve tüm dünya ile paylaşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Yakın bir tarihte açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Sözlerine bu sabah erken saatlerde Amerika'dan uzaya gönderilen 5A uydusunun yolculuğunun başarılı geçmesini ve belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ederek başlayan Erdoğan, böylece Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısını 7'e çıkartmış olacağını söyledi.

Erdoğan, bir yandan da ekranlarda uydunun fırlatılış görüntülerinin izlendiğini ifade ederek, hala uzayda bulunan uydulardan üçünün haberleşme, üçünün de gözlem amaçlı olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Bunların dışında bilimsel amaçlı çalışmalar için fırlatılan uyduların bir kısmının yakıt ömürleri tükendiği için devre dışı kaldığını belirten Erdoğan, istihbarat ve haberleşme amaçlı olarak tasarlanan TÜRKSAT 5A'nın da aktif olmasıyla birlikte faal haberleşme uydularının sayını 4'e yükselttiklerini vurguladı.

'DOĞU YÖRÜNGESİNDEKİ UZAY HAKLARIMIZI 30 YIL BOYUNCA GARANTİ ALTINA ALIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uydunun kapsama alanında Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Afrika, Orta Afrika, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'in bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geniş bir hizmet alanına sahip bu uydumuzla aynı zamanda mevcut haberleşme uydularımızı da yedeklemiş oluyoruz. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Bu sabah uzaya fırlatılan TÜRKSAT 5A uydumuzla doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum."

Erdoğan, ülke bakımından böylesine kritik öneme sahip TÜRKSAT 5A uydusunun tasarımında, üretiminde ve uzaya gönderilmesinde emeği geçen herkesi tebrik etti.

'2022 YILINDA TÜRKSAT 6A'YI UZAYA GÖNDERECEĞİZ'

Türkiye'nin 1994 yılında başlayan uzaya uydu gönderme sürecinde, bu yıl içinde fırlatılacak TÜRKSAT 5B'nin ardından yeni bir seviyeye geçmeyi planladıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Daha önce yer gözlem uydumuz RASAT'ı kendimiz tasarlayıp, üretmiş ve 2011 yılında Rusya'dan uzaya fırlatmıştık. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için kendi tasarımımız olarak geliştirdiğimiz Göktürk-2 uydusunu da 2012'de Çin'den uzaya göndermiştik. Hava kuvvetlerimiz yanında pek çok kurumumuz için önemli veriler sağlayan Göktürk-1 uydusunu ise 2016'da Fransız Guyanası'ndan fırlatarak uzaydaki yerini almasını sağlamıştık. Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Bu uydu çok gelişmiş teknolojik donanıma sahip, önemli bir projedir. Yine önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimiz olan İmece isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya yolcu edeceğiz. İnsanlığın geleceğinde uzay çalışmalarının sahip olacağı önemli yeri şimdiden görüyor ve buna göre stratejimizi belirliyoruz."

'YAKIN BİR TARİHTE AÇIKLAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından kurdukları Türkiye Uzay Ajansı'nın ülkenin bu alandaki vizyonunu hayata geçirmede önemli görevler üstleneceğini ifade eden Erdoğan, bu ajans tarafından hazırlanan 2021, 2030 milli uzay programını da yakın bir tarihte açıklayacaklarını, bu alandaki hedefleri kamuoyu ve tüm dünya ile paylaşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önlerindeki 10 yıl içerisinde ülkeye kazandıracakları uyduları, insan kaynağına ve uzay sanayine yönelik projeleri bu programda ortaya koymuş olacaklarını belirterek, "Uydu alanında mikro uydular giderek öne çıkıyor. Biz de hem mikro uydu geliştirme hem de bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içerisindeyiz. Bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün uydu geliştirme faaliyetlerini destekliyoruz. Özellikle gençlerimizin bu konudaki heyecanlarını ve gayretlerini memnuniyetle takip ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
SGK prim borcu yapılandırma yapacaklar dikkat!SGK prim borcu yapılandırma yapacaklar dikkat!
İşte bankaların çalışma saatleriİşte bankaların çalışma saatleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar
Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar
Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı
Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı
Merkez Bankası duyurdu! Para transferinde yeni dönem
Merkez Bankası duyurdu! Para transferinde yeni dönem
BDDK'dan yeni adım! Bankalar artık bu soruları soramayacak
BDDK'dan yeni adım! Bankalar artık bu soruları soramayacak
Dikkat: Bugün hesaplara yatıyor!
Dikkat: Bugün hesaplara yatıyor!
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor
Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
İşte memurların güncel zam tablosu!
İşte memurların güncel zam tablosu!
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Anderson dan masallar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Analistlerden gram altın 433 TL tahmini... Gram altın dolar düştükçe düşmeye devam edecek mi? Uzmanların güncel altın beklentisi!
Analistlerden gram altın 433 TL tahmini!
Uzatılan yeni yapılandırma süresi kimleri kapsıyor? Yapılandırma taksit tarihleri değişti mi? Hangi borçların başvuru süresi uzatıldı?
Yapılandırma taksit tarihleri değişti mi?
Bağ-Kur borcu sildirme 2021... Bağ-Kur borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bağ-Kur borcu nasıl silinir?
Bağ-Kur borcu sildirme süresi uzadı!
SGK borcu yapılandırma 2021... SGK prim borcu faizleri nasıl siliniyor? SGK borcu yapılandırma ne zaman bitiyor, başvuru tarihi uzatıldı mı??
SGK prim borcu yapılandırma yapacaklar dikkat!
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu devam ediyor mu, ne zaman bitiyor? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? İşte başvuru için son tarih!
Subay maaşı zam tablosu 2021... Astsubay zammı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük subay maaşları kaç para oldu?
Subay maaşları da arttı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.