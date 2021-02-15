FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan örnek göstermişti! Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çiftçiye destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan örnek göstermişti! Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çiftçiye destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.02.2021 14:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, pandemi sürecinde dağıttığı 50 bin tablet nedeniyle örnek gösterilen Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bu kez ise çiftçiye gübre desteği sağlandı. İlçede hayvancılığın gelişmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Şahinbey Belediyesi tarafından 57 köyde 75 milyon metrekare mera alanına 1 milyon 500 bin kilogram gübre atılması için çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan örnek göstermişti! Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çiftçiye destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmasında 40 bin tablet dağıtan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne süreçte 50 bin tablet dağıtan Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu örnek göstermişti. Erdoğan'ın örnek gösterdiği Şahinbey Belediyesi, ilçede hayvancılığın gelişmesi için başlattığı çalışmalar kapsamında çiftçilere büyük destek veriyor. Şahinbey Belediyesi tarafından ilçede otlağın az olduğu 75 milyon metrekare mera alanına gübre atarak, hayvan üreticilerine nefes aldırıyor. Hayvanların yiyecek konusunda sıkıntı çekmesini önlemek ve çiftçinin maddi yükünün hafifletilmesi hedefiyle başlatılan proje kapsamında 1 milyon 500 bin kilogram gübre toprakla buluşturulmaya başlandı.

1 MİLYON 5000 BİN KİLOGRAM GÜBRE

Şahinbey ilçesindeki 57 köyün 75 milyon metrekarelik alanında 1 milyon 500 bin kilogram gübre ile çalışma başlattıklarını duyuran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şu an Şahinbey’in 57 tane köyünün merasında 75 milyon metrekare alanda 1 milyon 500 bin kilogram gübreyi toprakla buluşturacağız. Buraların gübrelenmesiyle daha verimli otlar çıkacak, hayvancılığımız gelişmiş olacak hayvanlarımız dağda yem bulmakta problem yaşamayacaklar. Aynı zamanda girdi maliyetlerinin düşmesiyle çiftçimizin en azından bu alandaki maliyetleri aşağı gelmiş olacak. Biz Şahinbey Belediyesi olarak çiftçimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz. Dağdaki kurtta, kuşta, hayvanda bizim bunların aç kalmaması lazım. Hz. Ömer efendimizin ‘dağlara buğdaylar serpin ki Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler diye’ şimdi biz de dağlarımıza kuyular açıyoruz, suluyoruz, gübreleme yapıyoruz hiç kimse aç kalmasın, dağın başında olsa yiyecek yemi içecek suyu olsun. Aynı zamanda bugüne kadar yapmış olduğumuz, çiftçimize dağıtmış olduğumuz, gübre, tohum, fidan, hayvan yemi çiftçimizin girdi maliyetlerini azaltarak üretimin artmasını sağlamak ve şu anda bunun meyvelerini topluyoruz” dedi.

'DESTEKLERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Çiftçiye verdiği destekleri arttırarak devam edeceklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey’de ekili alanda yüzde 300 üzerine artış oldu. Maliyetler aşağı inmiş oldu, büyük bir kısmına biz destek olduk. Yine hayvancılığı arttırmak noktasında en az 2 bin 500 hayvan sözünü aldık. Amacımız hayvan sayısını ve varlığını arttırmak. Bu çalışmalarımızın hepsi bunları arttırmaya yönelik, çiftçimize destek olmaya yönelik. İnşallah bunları daha da geliştireceğiz, el birliği ile gayretimizle tarıma, çiftçiye desteğimizi arttırarak devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Program sonrası Başkan Tahmazoğlu, traktörle gübreleme çalışmalarına katıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
2. ilave tediye Ramazan Bayramı'ndan önce verilecek!2. ilave tediye Ramazan Bayramı'ndan önce verilecek!
Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden altın yorumu!Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden altın yorumu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir
Türkiye'nin gözü o toplantıda olacak: Yeni kararlar gelebilir
Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'
Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'
Evde bakım maaşları bugün hesaplarda!
Evde bakım maaşları bugün hesaplarda!
Altında düşüş devam ediyor
Altında düşüş devam ediyor
Son Dakika: Dolar 6 ayın ardından 7 liranın altını gördü
Son Dakika: Dolar 6 ayın ardından 7 liranın altını gördü
Konut satışlarında dikkat çeken düşüş
Konut satışlarında dikkat çeken düşüş
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
'Gram altın 404 TL'yi görebilir!'
'Gram altın 404 TL'yi görebilir!'
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!
1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!
Akbank esnek çalışma modeline geçti
Akbank esnek çalışma modeline geçti
Gram altında orta vadede hedef 485 TL!
Gram altında orta vadede hedef 485 TL!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son Dakika: TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin görevden alındı (Muhammed Cahit Şirin kimdir?)
TÜİK Başkanı görevden alındı
Analistten 2021 için altın yükselebilir yorumu: Altın fiyatları zayıf dolardan destek bulabilir!
Altın zayıf dolardan destek bulabilir!
2021 ilave tediye ödeme tarihleri... 2. ikramiye ödeme Ramazan Bayramı öncesinde! 4D'li işçiye ilave tediyenin 2. ödemesi ne zaman?
2. ilave tediye Ramazan Bayramı'ndan önce verilecek!
İŞKUR - Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu 2021: Silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alım şartları! Ticaret Bakanlığı iş başvurusu yapma!
Ticaret Bakanlığı personel alım başvuruları başladı
Bankaların kredi faiz oranları 15 Şubat 2021... Ziraat, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş ve Halkbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!
15 Şubat bankaların kredi faiz oranları!
Banka çalışma saatleri 15 Şubat 2021: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar bugün kaça kadar açık?
İşte bankaların güncel çalışma saatleri

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.