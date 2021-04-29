Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Türkiye-İran arasındaki sınır kapıları 17 Mayıs'tan sonra açılıyor

Koronavirüs pandemisi sağlıktan ekonomiye birçok alanı olumsuz etkiledi. Bunun başında da ekonomi geliyor. Türkiye-İran arasındaki sınır kapılarının kapatılmasıyla İranlı turistlerin gelmemesi üzerine Van ekonomisinin kötü etkilendiği belirtildi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazısında Van ekonomisinin kaybının 1 milyar dolar olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mayıs'tan sonra Türkiye ile İran arasında bulunan 3 sınır kapısının açılması talimatı verdiğini aktardı.

