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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Türkiye-İran arasındaki sınır kapıları 17 Mayıs'tan sonra açılıyor

29.04.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van ekonomisinin pandemiden zarar görmesi nedeniyle Türkiye ile İran sınırındaki 3 sınır kapısının 17 Mayıs'tan sonra açılması talimatı verdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Türkiye-İran arasındaki sınır kapıları 17 Mayıs'tan sonra açılıyor

Koronavirüs pandemisi sağlıktan ekonomiye birçok alanı olumsuz etkiledi. Bunun başında da ekonomi geliyor. Türkiye-İran arasındaki sınır kapılarının kapatılmasıyla İranlı turistlerin gelmemesi üzerine Van ekonomisinin kötü etkilendiği belirtildi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi yazısında Van ekonomisinin kaybının 1 milyar dolar olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mayıs'tan sonra Türkiye ile İran arasında bulunan 3 sınır kapısının açılması talimatı verdiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Van İran Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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