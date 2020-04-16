Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Yerli dezenfektan Borel satışta

Eti Maden, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle Türkiye'nin ilk bor katkılı anti-bakteriyel el dezenfektanı BOREL’i üreterek piyasaya sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla borla üretilen BOREL, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele için raflarda yerini alacak. BOREL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer ile Ulusal Bor Araştırma Enstiüsü (BOREN) Başkanı Doç.Dr. Abdulkerim Yörükoğlu katılımlarıyla düzenlenen canlı yayınla tanıtıldı. Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye’nin göstermiş olduğu başarının bütün dünyanın takdirini topladığını belirterek şunları söylemişti: “Bu mücadelede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en pratik şekilde karşılamak için gayret gösteriyoruz. Corona virüsle mücadele önce ellerde başlıyor. Uzmanlar özellikle kirli yüzeylerle temas eden ellerin sabun ya da benzeri ürünlerle en az 20 saniye yıkanmasını tavsiye ediyor. Sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise el dezenfektanı kullanarak kişisel hijyenin sağlanması virüsle mücadelenin en temel koşulları arasında geliyor.

Salgının ilk dönemlerinde yaşanan kaygı nedeniyle kolonya ve el dezenfektanı başta olmak üzere kişisel hijyen ürünlerine aşırı bir talep yoğunluğu yaşandı. Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece artan talebe hızlı reaksiyon göstererek hem ürün arzında yaşanabilecek sıkıntıları giderdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik. SATIŞA ÇIKTI Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından ar-ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini de hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu video konferansla yaptığımız toplantıda ilettik. Kendilerinin talimatlarıyla ekibimiz gece gündüz yoğun bir gayret gösterdi ve hamd olsun kısa sürede seri üretim safhasına geçtik. Yarından itibaren de BOREL’i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık.