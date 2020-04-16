FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Yerli dezenfektan Borel satışta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Yerli dezenfektan Borel satışta

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 10:52 | Son Güncelleme

Bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL bugün satışa çıktı. BOREL’in içeriğinde bor, etil alkol, gliserin, aloevera, çay ağacı yağı ve lavanta bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Yerli dezenfektan Borel satışta

Eti Maden, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) işbirliğiyle Türkiye'nin ilk bor katkılı anti-bakteriyel el dezenfektanı BOREL’i üreterek piyasaya sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla borla üretilen BOREL, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele için raflarda yerini alacak.

BOREL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer ile Ulusal Bor Araştırma Enstiüsü (BOREN) Başkanı Doç.Dr. Abdulkerim Yörükoğlu katılımlarıyla düzenlenen canlı yayınla tanıtıldı.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye’nin göstermiş olduğu başarının bütün dünyanın takdirini topladığını belirterek şunları söylemişti:

“Bu mücadelede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en pratik şekilde karşılamak için gayret gösteriyoruz. Corona virüsle mücadele önce ellerde başlıyor. Uzmanlar özellikle kirli yüzeylerle temas eden ellerin sabun ya da benzeri ürünlerle en az 20 saniye yıkanmasını tavsiye ediyor. Sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise el dezenfektanı kullanarak kişisel hijyenin sağlanması virüsle mücadelenin en temel koşulları arasında geliyor.

Salgının ilk dönemlerinde yaşanan kaygı nedeniyle kolonya ve el dezenfektanı başta olmak üzere kişisel hijyen ürünlerine aşırı bir talep yoğunluğu yaşandı. Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece artan talebe hızlı reaksiyon göstererek hem ürün arzında yaşanabilecek sıkıntıları giderdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik.

SATIŞA ÇIKTI

Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından ar-ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini de hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu video konferansla yaptığımız toplantıda ilettik. Kendilerinin talimatlarıyla ekibimiz gece gündüz yoğun bir gayret gösterdi ve hamd olsun kısa sürede seri üretim safhasına geçtik. Yarından itibaren de BOREL’i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık.

İLK ETAPTA 100 ML'LİK BOYUTTA SATILACAK

BOREL’in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloevera, çay ağacı yağı ve lavanta, elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Bor’un anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken, eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesini sağlıyor. BOREL, ilk etapta 100 ml'lik boyutlarda piyasaya çıkacak. 1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah oradaki süreci de en kısa sürede tamamlayacağız."

İLK ÜRETİM 'KAHRAMANLARA'

Bakan Dönmez, "BOREL’in ilk parti üretimini bu zor günlerde sahada olan kahramanlarımıza hediye edeceğiz. Bizler için ailesinden, evinden, sevdiklerinden uzakta, bu mücadelenin en ön saflarında yer alan kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Biliyoruz onların bu fedakârlıklarını, onların hakkını ödemek çok zor. En azından bu günlerde özveriyle çalışan kahramanlarımıza minnet ve teşekkürlerimizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.

ELLERE ZARAR VERMİYOR

Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürün ruhsatına sahip olan BOREL, bor, etil alkol, gliserin, aloevera, çay ağacı yağı ve lavanta içeriyor. BOREL, dezenfektan ürünlerin elleri kurutması ve çatlama problemlerine de çözüm getiriyor. BOREL’in içeriğindeki bor ve esansiyel yağlar, ellerin nemlendiriyor ve cildin kurumasına engel oluyor. BOREL, borun anti-bakteriyel özelliği sayesinde eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ediyor. Cilde dost BOREL, elleri mikrop ve bakterilerden korurken, içinde yer alan esansiyel yağlarla elde hoş bir koku bırakıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Yerli dezenfektan Borel satıştaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Yerli dezenfektan Borel satışta
Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala başlatılmamış olabilir!Çalışanlar dikkat! Sigortanız hala başlatılmamış olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BOREL, dezenfektan, BOR,

En Çok Okunan Haberler

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Siyah maskelerle ilgili dikkat çeken açıklama

Nakit desteği, işten çıkarma, ücretsiz izin

Nakit desteği, işten çıkarma, ücretsiz izin

Büyük indirim geliyor!

Büyük indirim geliyor!

Bakan Selçuk açıkladı: Ücretleri bakanlık karşılayacak

Bakan Selçuk açıkladı: Ücretleri bakanlık karşılayacak

Otomotiv devleri fabrikaları yeniden açıyor

Otomotiv devleri fabrikaları yeniden açıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Vatandaşlara erzak desteği!

Vatandaşlara erzak desteği!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Okuyucu Yorumları 10 yorum
Sn. Yetkililer, maskeler hala elimize ulaşmadı, bir an önce Hükümetimizden bekliyoruz
yerli ve milli bir ürünümüz gurur duyuyoruz bu olağanüstü zamanda vatandaşa ücretsiz dağıtılmasını umuyoruz
neden satış??? bedava verselerdi ya. ulkemiz bor madenlerinde ilk sirada degilmiydi???
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankalar koronavirüs desteklerini açıklıyor! Ödemeler ertelenecek...

Bankalar koronavirüs desteklerini açıklıyor! Ödemeler ertelenecek...

Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...

Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Yerli dezenfektan Borel satışta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti! Yerli dezenfektan Borel satışta

TESK'ten "Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın" talebi

TESK'ten "Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın" talebi

Altın rekor yükselişini sürdürüyor

Altın rekor yükselişini sürdürüyor

Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği daha hızlı sonuçlandırılacak

Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.