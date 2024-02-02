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Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Enflasyon ile kararlı mücadele ederken ihracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz

02.02.2024 14:28 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin olarak, "Enflasyon ile kararlı mücadele ederken ihracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Enflasyon ile kararlı mücadele ederken ihracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan ihracat odaklı kalkınma hamlelerine devam edeceklerini bildirdi. Yılmaz, "Siyasi istikrar ve güven ikliminde tüm paydaşlarımızla istişare içinde Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'mızda ortaya koyduğumuz politikaları etkin bir koordinasyon ve takım çalışmasıyla uygulayarak, ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız" değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 20 milyar 28 milyon dolar olarak açıkladığı ocak ayı ihracat rakamına ilişkin paylaşımına yer vererek, değerlendirmelerde bulundu.

Dünya büyüme ve ticaretinin, tarihsel ortalamaların altında seyrettiği, bölgede jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde, ihracatçıları sergilediği yüksek performans dolayısıyla tebrik eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir yandan enflasyon ile kararlı mücadele ederken, diğer yandan ihracat odaklı kalkınma hamlemize devam edeceğiz. İç tasarrufları artırarak cari açığı düşürürken, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmış, verimliliği ve katma değeri daha yüksek bir ekonomi oluşturma hedefimiz doğrultusunda yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz. Siyasi istikrar ve güven ikliminde tüm paydaşlarımızla istişare içinde Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'mızda ortaya koyduğumuz politikaları etkin bir koordinasyon ve takım çalışmasıyla uygulayarak, ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacağız."

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz İhracat cumhurbaşkanı yardımcısı
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