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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan gri liste açıklaması: Tarih verdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.05.2024 17:43
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin gri listeden çıkmasını beklediğini söyledi. Yılmaz, gri listeden çıkış içinse önümüzdeki ayı işaret etti. Yılmaz OVP'nin eylül ayında güncelleneceğini, enflasyonda yaz aylarında düşüş yaşanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan gri liste açıklaması: Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF) kısa süre önce Türkiye'ye gelerek saha çalışmaları gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yılmaz, önümüzdeki ay Türkiye'den gri listeden çıkmasını beklediğini söyledi. Görüşmelerin "olumlu" geçtiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması haricinde bir kararın siyasi olacağını söyledi.

"OVP EYLÜLDE GÜNCELLENECEK"

Reuters'a konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programın eylül ayında güncelleneceğini, ekonomik tahminlerde yapılacak güncellemelerin başta cari açık ve bütçe olmak üzere büyük oranda olumlu yönde olduğunu söyledi.

KAMUDA TASARRUF PAKETİ

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tam desteğini" alan dezenflasyon programının ve reform gündeminin korunacağını, tasarruf ve verimlilik paketinin de etkisiyle bütçe açığının yüzde 5'in altına bile inmesinin mümkün olduğunu söyledi.

"ENFLASYODA BELİRGİN DÜŞÜŞ GÖRÜLECEK"

Yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın yüzde 38 tahmine yakın tamamlanacağını belirten Yılmaz, gelecek yıl yüzde 20'in altında, 2026'da ise tek haneli enflasyona ulaşmakta kararlı olduklarına vurgu yaptı. Yaz aylarında bugüne kadar atılan adımların etkisiyle enflasyonda belirgin bir düşüş görüleceğine dikkat çeken Yılmaz, bu düşüşün vatandaşın beklentilerini de pozitif etkileyeceğine dikkat çekti.

"DOĞRUDAN YATIRIMLARA POZİTİF YANSIYACAK"

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde 40 milyar dolar artış olduğuna ve yabancı yatırımcı ilgisindeki artışa ve dikkat çeken Yılmaz, önümüzdeki dönemde yabancı ilgisindeki artışın doğrudan yatırımlara da pozitif yansımasını beklediğini söyledi.

Doğrudan yatırımlara ilişkin hedef ülke ve sektörel çalışmalar yapıldığını belirten Yılmaz, eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel şirketlerin CEO'larıyla bir araya geleceğini de belirtti.


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