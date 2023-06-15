Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklamalar

28 Mayıs seçimlerinin ardından Fuat Oktay'ın yerine göreve getirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz CNN Türk ekranlarında Hande Fırat ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlıyor.

Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

Enflasyonda beklenti yönetimi çok önemli. Olumsuz beklentileri kırmamız lazım. Enflasyon tek haneye düşürülecek ama çalışanları da enflasyona ezdirmemek için tedbirlerimiz alıyoruz. Dünyadaki emtia fiyatları da bize yardımcı olacak. Enflasyonla topyekün mücadele zamanı. Gıda ve kira fiyatlarıyla ilgili adımlar da atılacak.

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