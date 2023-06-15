Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan son dakika açıklaması! 12. kalkınma planı Ekim'de TBMM'ye sunuluyor! Enflasyon mesajı...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

'KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklamada Yılmaz, "Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız! 12. kalkınma planını Ekim ayında meclise sunacağız. Eylül ayında paylaşacağımız orta vadeli programla kaynakları yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

