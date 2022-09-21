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‘Çürümüş yerli muz’dan sonra şimdi de bu! Kendisi yerli kolisi ‘ithal’

21.09.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çürümüş muzların 'yerli muz' etiketiyle satıldığı görüntüler çok konuşulmuştu. Görüntülerin gündem olmasının üzerinden iki gün geçti ancak muzda yeni bir oyun daha yapıldığı ortaya çıktı. Bazı firmaların yerli muzun daha büyük olan üst kısımlarını ambalajlayarak ithal muz olarak sattıkları belirlendi. Fırsatçılar bu yöntemle ithalat vergisinden kurtuluyorlar.

‘Çürümüş yerli muz’dan sonra şimdi de bu! Kendisi yerli kolisi ‘ithal’

Üreticide şu anda 18 lira olan muzun pazar ve marketlerde yerlisi 35 lira, ithali ise 50 lirayı aşan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ancak ‘çürümüş yerli muz’un ardından şimdi de yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Yüksek seyreden döviz kuru nedeniyle bazı firmaların ithal muz getirmediği, yerli muzun daha büyük olan taraklarını, yani el şeklindeki salkımlarını ambalajlayarak ithal muz olarak sattıkları belirlendi.

MUZ YERLİ, KOLİ İTHAL

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Üst tarafı ithal muzdan daha lezzetli ve kaliteli olan yerli muz üreticiden daha uygun bir fiyata alınarak tezgâhlara geliyor. Böylece hem ithalat vergisinden kurtuluyor, hem de büyük marketlerde tüketiciye ithal adı altında daha yüksek fiyatlara satılıyor. Bu kadarı da yetmezken, yerli olan muzların konulduğu kolilerin ithal olduğu belirtiliyor.

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EKİM’DEN SONRA FİYATLARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

2021’de 880 bin ton muz üretiminin ardından bu yıl daha iyi bir sezon beklense de muz fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Muzda erken hasat başladı ancak asıl bolluk ekimde yaşanacak. Geçen yılki düşük rekolteye karşılık bu yıl normal bir sezon bekleniyor. Bu dönemde muz fiyatları daha yüksek seyrederken ilerleyen haftalarda bir geri dönüş bekleniyor.

"ÇÜRÜMÜŞ MUZ İNDİRİMLE SATILIYOR"

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Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir zincir markette ‘yerli muz’ adı altında satılan çürümüş muzların satılması sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girmişti. Söz konusu muzlar için indirim yapılmış olması ise tepki toplamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
muz
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