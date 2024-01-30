Daha asgari ücret hesaplara yatmamıştı! Yılın başında 15 bin lirayı aştı: Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2024 Ocak ayı sonucuna göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 15 bin 048 TL’ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 49 bin 019 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 19 bin 630 TL’ye yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. On iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 69,76 oldu.

ASGARİ ÜCRET 17.002 LİRA

Net asgari ücret 17.002 lira olarak duyurulmuştu. Milyonlarca çalışanın zamlı yeni maaşı ise 1 Şubat'tan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak.





