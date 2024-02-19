Darphane ay ay açıkladı: Talep patladı, rekor geldi: Çeyrek altın üretiminde bir ilk...

Çeyrek altın üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adet oldu ve gelen güçlü talep ile rekor kırıldı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023'te çeyrek altın üretiminde bir önceki seneye göre büyük artış kaydedildi.

Darphane'nin çeyrek altın üretimi Ocak’ta 2 milyon 211 bin 250, Şubat’ta 2 milyon 243 bin 580, Mart’ta 1 milyon 312 bin 110, Nisan'da 1 milyon 643 bin 950, Mayıs'ta 2 milyon 607 bin 750, Haziran'da 995 bin 520, Temmuz'da 976 bin 610, Ağustos'ta 1 milyon 517 bin 70, Eylül'de 1 milyon 66 bin 890, Ekim'de 1 milyon 180 bin 960, Kasım'da 1 milyon 205 bin 360, Aralık'ta ise 836 bin 920 adet olarak gerçekleşti. En yüksek üretim Mayıs'ta görülürken, onu Şubat ayı takip etti.

Böylece yıl boyu üretilen çeyrek altın miktarı 2022'ye göre yüzde 67,8 artarak 17 milyon 797 bin 970 adede ulaştı. 2022'de çeyrek altın üretimi 10 milyon 607 bin 900 adet olmuştu. (AA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





