‘Altın fiyatları için iyi olmayabilir’ diyerek uyardılar: Çarşamba gününe dikkat! İpucu ABD’den gelecek…

Altın fiyatları, ABD dolarındaki hafif gerileme ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin güvenli liman cazibesini artırmasıyla bir haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Ons altın bu sabah 2022,94 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yüzde 0,43 artışla 2020 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN UYARI

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Gerilimin daha uzun süre devam edeceğini gösteren son jeopolitik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, sarı metal güvenli liman akımlarıyla yeniden ilgi görüyor. FOMC tutanakları, Fed'in politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için izlenecek ve politika yapıcılardan gelecek şahin bir yaklaşım, faizlerin potansiyel olarak daha uzun süre yüksek tutulacağı endişelerini yenileyebilir ve bu da altın fiyatları için iyi bir haber olmayabilir" dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayabileceğine dair daha fazla ipucu için gözler Çarşamba günü açıklanacak olan FOMC'nin Ocak ayı politika toplantısının tutanaklarına çevrildi.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yurt içinde ise gram altın fiyatları 2006 liraya kadar yükseldi. Çeyrek altın 3.392 TL, Cumhuriyet altını da 13.948 TL’den değerleniyor.







