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Darphane’den altın için yeni hamle! Yıllardır çalışması yapılıyordu, sona yaklaşıldı… Dijital altın alım satımına ‘BİGA’ sistemi geliyor

13.12.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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Altın fiyatları hareketli günler geçirirken altın alım satım yapacak yatırımcılar için yeni bir sistemin devreye alınacağı haberi geldi. Takasbank’ın yıllardır üzerinde çalıştığı ‘BİGA’ isimli bu sistem ilerleyen dönemlerde Darphane ortaklığı ile uygulamaya geçecek. Açıklamayı Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu yaptı.

Darphane’den altın için yeni hamle! Yıllardır çalışması yapılıyordu, sona yaklaşıldı… Dijital altın alım satımına ‘BİGA’ sistemi geliyor

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar Sungurlu, 2023 yılında gerçekleştirdikleri projeler hakkında değerlendirmelerde bulunurken, altın alım satımında çağ atlatacak yeni bir sistem için Darphane ile ortak bir çalışma içinde olduklarını dile getirdi.

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“Takasbank olarak çeyrek asırdan uzun süredir hizmet sunduğumuz her uygulamamızla ve İstanbul Finans Merkezi Vizyonu ile hem ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamak hem de kamu yararına verdiğimiz hizmetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” diyen Avşar Sungurlu, “Ülkemizin finansal ekosisteminin en önemli bileşenlerinden biri olmanın farkındalığıyla sermaye ve para piyasaları arasında güvenli bir köprü olmaya, sahip olduğumuz teknolojik alt yapı, AR-GE tecrübesi ve sektörel birikimimiz ile sermaye piyasalarına değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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DİJİTAL ALTIN İÇİN DARPHANE İLE ORTAK ÇALIŞMA

bütün dünyada blok zincirle ilgili teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten Sungurlu, Takasbank'ın da yıllardır bir blok zincir altyapı çalışmasının bulunduğunu ve söz konusu çalışmalar neticesinde "BiGA" isminde altın transfer sistemi platformunu geliştirdiklerini belirtti.

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Gelecek yıl Darphane ile ortak bir proje hayata geçireceklerini duyuran Sungurlu, "Dijital blok zincir altyapısına dayalı dijital altın alım-satım ve transfer sistemini Darphane ortaklığında hayata geçireceğiz. Ayrıca kamu temini üçüncü faz çalışmaları da var. Burada da kefalet senetlerini yani o sistemi giderek büyütüp kamu tarafındaki bütün teminat yönetiminin bütün varlıklarını dahil etmeyi planlıyoruz. Takasbank olarak altyapılarımızı kamu yararına nasıl kullanabiliriz neler yapabiliriz diye düşünüyoruz” diye konuştu.


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