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Darphane Hamit ve Reşat altın için harekete geçti: Yeniden basılacaklar

23.11.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Hamit ve Reşat altınlarının, taklit edilmesini engellemek ve piyasadaki bazı olumsuz durumların önüne geçmek için yeniden basılması yönünde çalışma başlattı. Yeni basılacak Hamit ve Reşat altınlarının piyasaya ne zaman sürüleceği ise bildirilmedi.

İstanbul Kuyumcular Odası’ndan (İKO) yapılan açıklamaya göre, İKO Başkanı Mustafa Atayık'ın Hamit ve Reşat altınlarıyla ilgili piyasada yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla Darphane üst yönetimiyle sürdürdüğü görüşmeler sonuç verdi.

Darphane, vatandaşın Reşat ve Hamit altınlarına olan ilgilerinden dolayı, söz konusu altınların yeniden basılması yönünde çalışma başlattı.

"TAKLİTLERİ ÖNLEMEK İÇİN"

İKO Yönetimi, SMS yoluyla sektörü konuyla ilgili bilgilendirdi.

SMS notunda ise şu bilgilere yer verildi:

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile İKO Başkanı Mustafa Atayık tarafından yapılan görüşmeler neticesinde, Hamit ve Reşat altınlarının, piyasadaki olumsuz sonuçlarını önlemek adına, taklit edilen ürünlerden ayırt edici özelliklere sahip olacak şekilde Darphane tarafından basılarak en kısa zamanda piyasaya sürülmesine karar verilmiştir. Piyasaya sürüleceği tarih ise daha sonra tarafımızdan açıklanacaktır. Bilgilerinize önemle duyurulur.

Kaynak: AA

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