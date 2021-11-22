Altın fiyatları ne olacak? Gram altın için iki uzmandan çarpıcı '750 ve 800 lira' tahmini

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yatay seyre rağmen dolar/TL’deki hızlı yükselişle 675 TL’nin üzerine tırmandıktan sonra dolar/TL’deki düşüşle gerilemişti. Altın fiyatlarının yükselmesi ile yatırımcılar altın alınır mı sorusuna cevap aramaya başladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da yayına katılarak, 2021 ve 2022 altın tahmini yaparken, gram altın fiyatları için önemli olan ons altın üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Ons altın fiyatlarının 1857-1870 dolar arasında sıkıştığını belirten İslam Memiş, "1850 dolar seviyesini 1880 dolar seviyesini yukarı yönlü kıramıyor ons altın. Altın tarafında bir baskılanma bekliyorum. Kısa vade için 1825 hatta 1818 dolar seviyesine kadar bir gerileme mümkün olabilir" dedi.

Dolar endeksinde güçlü duruşun sürdüğünü belirten İslam Memiş, "Dolar endeksindeki güçlü duruşun etkisiyle ons altın baskılanıyor. Enflasyona dair kafa karıştıran açıklamalar geliyor Fed üyelerinden. Aslında ons altın enflasyon ile ilgili yeni bir haber akışını bekliyor" diye konuştu.

IMF'inde kalıcı bir enflasyona vurgu yaptığını belirten uzman isim, "Tabi enflasyonun olduğu yerde altın fiyatları üzerinde enflasyon fiyatlaması yeni başlıyor. Ancak ons altın 1818 dolar seviyelerine kadar geri çekilmedikçe bu yükselişlerin süreceğini düşünmüyorum" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ALTIN 1960 DOLARA DOĞRU YÖNELEBİLİR"

Yıla 1898 dolar seviyesinden başlayan ons altın için Fed odaklı seyrin sürdüğünü belirten Memiş, "Altın, dolar endeksindeki seyir, varlık alımları ve Fed'in olası faiz artırma beklentileri ile baskı altında. Ancak önümüzdeki aylarda 1920-1960 dolar aralığına doğru bir atak görebilir" açıklamasında bulundu.

1800 dolar ve altına sarkmaların ons altın için orta ve uzun vadede kalıcı olamayacağını savunan İslam Memiş, "2021 yıl sonuna kadar enflasyonu fiyatlayan bir ons altın olabilir" dedi.

GRAM ALTIN ALINIR MI?

Gram altın fiyatları için bu seviyelerin kısa vadede kalıcı olamayacağını savunan İslam Memiş, "Gram altın fiyatları için bir teknik düzeltme söz konusu olabilir. Özellikle döviz kurlarında yaşanacak aşağı yönlü düşüşler gram altın için kademeli düşüşleri beraberinde getirebilir" diye konuştu.

Gram altın için aşağıda 630-615-600 lira seviyelerinin öne çıktığını belirten İslam Memiş, "Gram altın alınır mı diye soranlar var. Bu tarihi zirve seviyeler panik alımı yapmak için çok uygun değil. Sabırla bekleyen vatandaşların ilerleyen dönemde belirttiğim seviyelerden alma imkanı bulabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

İSLAM MEMİŞ: GRAM ALTIN 750 LİRA OLABİLİR

İslam Memiş, gram altın fiyatları için şuanda bir köpük oluştuğunu belirterek, "Gram altın fiyatları için teknik olarak bir düzeltme hareketine ihtiyaç var. Ancak 2022 yılını biraz daha orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurursak gram altın fiyatları için 750 lira söz konusu olabilir" açıklamasında bulundu.

Elinde altın bulunduranların yatırımcıların satış için acele etmemesi gerektiğini savunan İslam Memiş, "Önümüzdeki yıl yükseliş trendi sürebilir. Bu dönemde yüzde 40 civarında bir getiri öngörüyorum" dedi.

Kendisine ait Youtube kanalında konuşan Haluk Özdil, 'Altın ne zaman 800 lira olacak?' başlıklı videosunda önemli tarihleri işaret etti.

HALUK ÖZDİL: ALTIN DÜŞMEYECEK

Gram altının 800 lira olacağına işaret ederek önemli analizlerde bulunan Haluk Özdil, "Benim büyük yatırımcı ile işim yok. Ben küçük yatırımcıya sesleniyorum. Altın düşmeyecek. Paranız enflasyon karşısında erimesin diye diyorum. Bazı haberler çıkıyor, altın satışları patladı. Kuyumcular altın almıyor, fiyatlar düşecek gibisinden. Bu haberler biraz bilinçli gibi duruyor. FED, 12-13 Aralık, varlık alımlarını stabil tutabilir. Emlak balonu artık şişti. Altında kayışın yükseleceğini düşünüyorum" dedi.

"Nisan-haziran ayına dikkat" diyerek altın fiyatlarında yükselişin devam edeceğini belirten Özdil "Nisan ve Haziran ayında daha da yükselecektir. Bu aylarda ciddi artışlar bekliyoruz. Dünyada enflasyonu durdurmak mümkün değil. Eğer bu mümkün olursa altın fiyatlarının yükselişi durdurulur" diye konuştu.

