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Darphane'ye işçi alımı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte başvuru tarihleri ve kriterleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 24 işçi istihdam edilecek. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Darphane'ye işçi alımı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte başvuru tarihleri ve kriterleri
Hazar Gönüllü

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; genel müdürlüğün İstanbul'da bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek amacıyla 1 heykeltıraş, 2 kimya teknikeri, 1 hadde işçisi, 7 dökümcü (metal), 11 metal pres makinesi operatörü, 2 tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni olmak üzere 24 işçi alınacak. Adaylar, iki ay deneme süreli olarak göreve başlatılacak.

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DARPHANE BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR?

Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 30 Mayıs'a kadar alınacak.

Başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyonun 4 katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecek. Noter kura çekimi 26 Haziran'da genel müdürlükte gerçekleştirilecek. Kura ile seçilen adaylar daha sonra ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak. (AA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İşçi istihdam Darphane
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