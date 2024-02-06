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DASK'tan 6 Şubat açıklaması: 35 milyar liralık hasar ödemesi yapıldı

06.02.2024 11:12 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde açıklama yapan DASK, 35 milyar liralık hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

DASK'tan 6 Şubat açıklaması: 35 milyar liralık hasar ödemesi yapıldı

DASK'tan 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle açıklama yapıldı. Açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespiti yapılabilmiş tüm konutların hasar ödemeleri tamamlandı. Depremlerin ardından bugüne kadar geçen sürede yaklaşık 600 bin hasar ihbarına karşılık, tazminat ödeme tutarı toplam 35 milyar liraya ulaştı." denildi.

Açıklamaya göre, Ankara Olağanüstü Yönetim Merkezi'nde bulunan DASK tırı ve hasar ekiplerinden bir grup aynı gün bölgeye intikal etti. Sigortalılara daha hızlı ve yüz yüze hizmet sunmak amacıyla bölgedeki illere DASK konteyner ofisleri kuruldu. Bu ofisler Malatya, İskenderun, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta 31 Ekim'e kadar faaliyetlerini sürdürdü.

E-DEVLET'E YENİ HİZMET EKLENDİ

Bu süreçte DASK adına birçok yeni uygulama hayata geçirildi. Hasar ihbarından hasar inceleme sürecinin tamamlanmasına kadar olan süreçte vatandaşlara maddi güvence sağlayarak yaralarını sarmak amacıyla, DASK’ta 27 Şubat 2023'te avans ödemesi uygulaması başlatıldı.

Gelen ihbarların büyük kısmını oluşturan hafif hasarlı konutlar için de yeni bir uygulama başlatıldı. Sigorta bedelinin yüzde 15’i direkt olarak ve muafiyet uygulanmadan sigortalılara ödendi. Sigorta bedelinin yüzde 15’ini tahsil eden sigortalıların talep etmesi durumunda konutlarına eksper göndererek yeniden değerlendirme yapılması mümkün kılındı.

İpotekli konutlar için Türkiye Bankalar Birliği ile bir işbirliği yapılarak, bireysel muvafakatname yerine topluca işlem yapılması sağlandı. Bu sayede 50 bin liraya kadar olan hasarlar doğrudan sigortalılara ödendi. Poliçelerde yer alan iletişim bilgisinin yanlış olması durumunda, ödemelerin tahsil edilmesi için gerekli ödeme şifreleri sigortalıya ulaşmadığından ödemelerin tahsil edilemediğini tespit edildi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda e-Devlet yetkileri ile proje geliştirildi.

e-Devlet üzerinde bulunan "DASK Hasar / Ödeme Sorgulama" adımına ek, yeni bir hizmet olarak "DASK Ödeme Şifre Hizmeti" adımı eklendi. Bu sayede sigortalılar ödeme şifrelerine e-Devlet üzerinden de erişebildi.

HASAR ÖDEMELERİ 35 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Depremin ardından geçen 4 aylık sürede, hasar evrakı tam olan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespiti yapılabilmiş tüm konutların hasar ödemeleri tamamlandı.

Depremlerin ardından bugüne kadar geçen sürede yaklaşık 600 bin hasar ihbarına karşılık, tazminat ödeme tutarı toplam 35 milyar liraya ulaştı.

Öte yandan, 1 Ocak itibarıyla geçerli olmak üzere Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesi güncellendi. Poliçe başlangıç tarihi 1 Ocak ve sonrası olan tüm poliçelerin teminatları güncel bedeller üzerinden hesaplanırken, aynı zamanda teminatlar enflasyon koruması altında olacak. Her ay, belirlenen enflasyon oranına göre herhangi bir ek prim ödemesi yapılmadan güncellenecek.

DASK, şu anda Zorunlu Deprem Sigortası hizmetiyle deprem ve depremden kaynaklanan hasarlara karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlıyor. Son yıllarda sıklaşan ve gittikçe şiddetlenen doğa olaylarına tanıklık edilen bu süreçte, DASK yapısında büyük bir dönüşüm adımı atarak başta sel olmak üzere diğer tüm doğa kaynaklı afet türlerinin DASK'ın kapsamına dahil edilmesi ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Zorunlu Deprem Sigortasının Zorunlu Afet Sigortasına dönüştürülmesi konusunda çalışmaların yılın ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor. Böylece, tek bir poliçe üzerinden tüm doğa kaynaklı afetler için vatandaşlara teminat sağlanacak.

Açıklamada, tüm vatandaşlara; "evlerini DASK güvencesi altına alma, süresi dolan poliçelerini yenileme ve daha güçlü bir finansal güvenceye sahip olmak için teminatlarını güncelleme" çağrısında bulunuldu.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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